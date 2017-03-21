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Авто

Мару Багдасарян хотят лишить прав из-за эпилепсии

Мара Багдасарян. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Столичная прокуратура попросила суд пожизненно лишить водительских прав скандально известную стритрейсершу Мару Багдасарян. Поводом для обращения стало заключение врачей о том, что девушка страдает эпилепсией.

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"Прошу приобщить к материалам дела справку экспертной комиссии, согласно которой у нее обнаружено заболевание эпилепсия", – заявил прокурор на заседании в Савеловском суде Москвы. Как пояснил государственный обвинитель, согласно законодательству страдающая таким серьезным заболеванием девушка не может управлять транспортным средством, передает "Интерфакс". 

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Прокуратура приобщила к делу административные материалы, ранее рассмотренные в отношении Багдасарян. При этом сама стритрейсерша в суд не явилась. По словам отца Мары, заседание ей пришлось пропустить из-за работы. 

Бизнесмен также прокомментировал и новость о болезни дочери. По его словам, от эпилепсии Мара не страдает, сообщает Life.ru. "Она была в двух больницах, ее обследовали два врача и никаких признаков эпилепсии не выявили, это была врачебная ошибка", – заявил Эльмар Багдасарян. Он считает, что его дочь не должны лишать водительских прав. 

Напомним, в декабре 2016 года суд рассмотрел 72 дела об административных правонарушениях, по которым Багдасарян приговорили к 24 дням административного ареста за участие в скандально известных гонках на Gelandewagen, а также к штрафу на сумму 183 тысячи рублей. Кроме того, ей назначили 595 часов обязательных работ. Изначально гонщицу отправили убирать улицы, однако она предоставила справку о противопоказаниях к такого рода деятельности по состоянию здоровья. 

Автор: Светлана Сидорчук21 марта 2017, 11:23

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