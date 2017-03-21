Мару Багдасарян хотят лишить прав из-за эпилепсии
"Прошу приобщить к материалам дела справку экспертной комиссии, согласно которой у нее обнаружено заболевание эпилепсия", – заявил прокурор на заседании в Савеловском суде Москвы. Как пояснил государственный обвинитель, согласно законодательству страдающая таким серьезным заболеванием девушка не может управлять транспортным средством, передает "Интерфакс".
Прокуратура приобщила к делу административные материалы, ранее рассмотренные в отношении Багдасарян. При этом сама стритрейсерша в суд не явилась. По словам отца Мары, заседание ей пришлось пропустить из-за работы.
Бизнесмен также прокомментировал и новость о болезни дочери. По его словам, от эпилепсии Мара не страдает, сообщает Life.ru. "Она была в двух больницах, ее обследовали два врача и никаких признаков эпилепсии не выявили, это была врачебная ошибка", – заявил Эльмар Багдасарян. Он считает, что его дочь не должны лишать водительских прав.
Я честно не понимаю в чем прикол такого "сериала" обо мне , как будто других проблем в стране нету , каждый день убийства , аварии , я всего лишь не уследила за штрафами которые приходят на адрес где не живу уже 4 года , всего лишь штрафы... которые есть у каждого человека кто водит авто! почему меня так дрочат???
Напомним, в декабре 2016 года суд рассмотрел 72 дела об административных правонарушениях, по которым Багдасарян приговорили к 24 дням административного ареста за участие в скандально известных гонках на Gelandewagen, а также к штрафу на сумму 183 тысячи рублей. Кроме того, ей назначили 595 часов обязательных работ. Изначально гонщицу отправили убирать улицы, однако она предоставила справку о противопоказаниях к такого рода деятельности по состоянию здоровья.
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