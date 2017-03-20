Мара Багдасарян обжаловала приговор

Скандально известная гонщица Мара Багдасарян, которую приговорили к году исправительных работ с удержанием 15% зарплаты, решила обжаловать решение суда. Защитники нарушительницы считают, что с их подопечной обошлись слишком сурово.

"Сторона защиты подала апелляционную жалобу на приговор", – заявил в беседе с Life.ru пресс-секретарь суда Константин Тимошенко. Напомним, суровое наказание настигло гонщицу по ее собственной глупости: девушка попалась на предъявлении фальшивой справки из поликлиники.

