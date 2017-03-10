Мара Багдасарян избежит тюрьмы за поддельные документы

В мировом суде Савеловского района рассматривают дело скандально известной московской гонщицы Мары Багдасарян. Стритрейсершу обвиняют в приобретении поддельных документов.

По информации оперативников, 8 февраля в районе Парка культуры Багдасарян купила у неизвестного поддельную медицинскую справку о нетрудоспособности, передает Life.ru. В документе отмечается, что он выдан специалистами 68-й государственной больницы.

Справка стритрейсерше была необходима для того, чтобы предъявить ее судебным приставам и тем самым избежать обязательных трудовых работ, назначенных ей по результатам предыдущих судов. Во время рассмотрения дела Багдасарян признала свою вину и раскаялась.

Напомним, в декабре 2016 года суд рассмотрел 72 дела об административных правонарушениях, по которым Багдасарян приговорили к 24 дням административного ареста за участие в скандально известных гонках на Gelandewagen, а также к штрафу на сумму 183 тысячи рублей. Кроме того, ей назначили 595 часов обязательных работ. Изначально гонщицу отправили заниматься уборкой улиц, однако она предоставила справку о противопоказаниях к такого рода деятельности по состоянию здоровья.

Публикация от Мара (@049mara) Фев 27 2017 в 11:16 PST

А совсем недавно стало известно, что Багдасарян оштрафовали на 22 тысячи рублей за неуплату в срок очередного административного штрафа. Примечательно, что на судебное заседание Мара не явилась. Девушка представила ходатайство о рассмотрении дела в ее отсутствие. Пресс-секретарь суда уточнил, что всего за десять дней разбирательств Багдасарян были назначены наказания в виде штрафа на общую сумму 177 тысяч рублей.