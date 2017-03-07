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Маре Багдасарян потрепали нервы перед 8 марта

Мара Багдасарян. Фото: vk.com/id335021442
Скандально известная стритрейсерша вновь подтвердила свою репутацию нарушительницы закона. На этот раз участницу гонок на Gelandewagen наказали за неуплату очередного штрафа.
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Мировой суд столичного района Аэропорт оштрафовал злостную нарушительницу правил дорожного движения Мару Багдасарян еще на 22 тысячи рублей за неуплату административного штрафа в срок. Об этом сообщил пресс-секретарь Савеловского районного суда столицы Константин Тимошенко.

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Мара Эльмаровна Багдасарян Стритрейсер

Судьей было рассмотрено четыре административных материала в отношении Багдасарян за совершение административного правонарушения. С учетом отягчающих и смягчающих вину обстоятельств гонщице назначили наказание в виде штрафов на общую сумму 22 тысячи рублей, передают "Аргументы и факты".

Примечательно, что на судебное заседание Мара Багдасарян не явилась. Девушка представила ходатайство о рассмотрении дела в ее отсутствие.  

Пресс-секретарь суда уточнил, что всего за десять дней судебных заседаний Багдасарян были назначены наказания в виде штрафа на общую сумму 177 тысяч рублей. Ранее сообщилось, что в судебное производство поступило 32 материала об административных правонарушениях в отношении Багдасарян.

Ранее в декабре 2016 года суд рассмотрел 72 дела об административных правонарушениях, по которым Багдасарян было назначено 24 дня административного ареста  за участие в скандально известных гонках на Gelandewagen. Кроме того, ее приговорили к 595 часам обязательных работ, а также к штрафу на сумму 183 тысячи рублей. Изначально гонщицу отправили заниматься уборкой улиц, однако она предоставила справку о противопоказаниях к такого рода деятельности по состоянию здоровья.

Это уже не первый случай, когда Мару Багдасарян штрафуют за неуплату предыдущих штрафов. Как писали Dni.Ru, в День Святого Валентина суд "поздравил" скандально известную гонщицу очередным постановлением, обязав ее выплатить 14 тысяч рублей за уклонение от уплаты ранее выписанных штрафов за нарушения ПДД.

Напомним, Багдасарян была свидетелем по уголовному делу о гонках с полицией на внедорожнике Mercedes-Benz сына замглавы "Лукойла" Руслана Шамсуарова в мае 2016-го. За участие в них и нарушение ПДД она ранее отбыла административный арест сроком в десять дней. 

7 марта 2017, 18:13

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