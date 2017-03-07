Маре Багдасарян потрепали нервы перед 8 марта
Мировой суд столичного района Аэропорт оштрафовал злостную нарушительницу правил дорожного движения Мару Багдасарян еще на 22 тысячи рублей за неуплату административного штрафа в срок. Об этом сообщил пресс-секретарь Савеловского районного суда столицы Константин Тимошенко.
Судьей было рассмотрено четыре административных материала в отношении Багдасарян за совершение административного правонарушения. С учетом отягчающих и смягчающих вину обстоятельств гонщице назначили наказание в виде штрафов на общую сумму 22 тысячи рублей, передают "Аргументы и факты".
Примечательно, что на судебное заседание Мара Багдасарян не явилась. Девушка представила ходатайство о рассмотрении дела в ее отсутствие.
Пресс-секретарь суда уточнил, что всего за десять дней судебных заседаний Багдасарян были назначены наказания в виде штрафа на общую сумму 177 тысяч рублей. Ранее сообщилось, что в судебное производство поступило 32 материала об административных правонарушениях в отношении Багдасарян.
Ранее в декабре 2016 года суд рассмотрел 72 дела об административных правонарушениях, по которым Багдасарян было назначено 24 дня административного ареста за участие в скандально известных гонках на Gelandewagen. Кроме того, ее приговорили к 595 часам обязательных работ, а также к штрафу на сумму 183 тысячи рублей. Изначально гонщицу отправили заниматься уборкой улиц, однако она предоставила справку о противопоказаниях к такого рода деятельности по состоянию здоровья.
Это уже не первый случай, когда Мару Багдасарян штрафуют за неуплату предыдущих штрафов. Как писали Dni.Ru, в День Святого Валентина суд "поздравил" скандально известную гонщицу очередным постановлением, обязав ее выплатить 14 тысяч рублей за уклонение от уплаты ранее выписанных штрафов за нарушения ПДД.
Вчера я общалась с начальником ГИБДД Коваленко В.В. и командиром 6спец батальона Васютой К.К. После чего моё впечатление о них , и о ГИБДД в целом очень сильно изменилось... Впечатление осталось очень положительным , и знаете что я поняла для себя ? Что ездить по правилам гораздо интересней , чем их нарушать . Не гоняйте ребята��. Спасибо @mos_gibdd
Напомним, Багдасарян была свидетелем по уголовному делу о гонках с полицией на внедорожнике
Mercedes-Benz
сына замглавы "Лукойла" Руслана Шамсуарова в мае 2016-го. За участие в них и нарушение ПДД она ранее отбыла административный арест сроком в десять дней.
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