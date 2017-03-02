Мажорка Багдасарян потребовала особого отношения в суде

Скандально известная стритрейсерша Мара Багдасарян попросила суд о рассмотрении дела о поддельном больничном в особом порядке. При этом она признала свою вину в использовании заведомо подложного документа.

Доказано, что девушка приобрела поддельный больничный, чтобы прогулять назначенные судом обязательные работы. Это выяснилось в результате проведения технико-криминалистической судебной экспертизы. Документ выдал на ее имя врач одной из московских поликлиник.

В свою очередь, прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 23-летней гонщицы. Дело направлено в суд района Сокол. "Свою вину в совершении преступления Багдасарян отрицать не стала и заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке уголовного судопроизводства", – цитирует представителя столичной прокуратуры ТАСС.

Отметим, 21 марта Савеловский суд рассмотрит иск прокуратуры о прекращении действия водительских прав стритрейсерши из-за выявленного заболевания. А пока Мара продолжает трудиться подсобным служащим в ГБУ "Жилищник" района Сокол.

Публикация от Mara 049 (@maraa049) Фев 3 2017 в 8:49 PST

Как писали Dni.ru, скандальную стритрейсершу увековечили в Санкт-Петербурге в образе дворника на стене одного из зданий. Мара изображена с метлой в руке и ведрами. "Любишь кататься – люби и саночки возить", – гласит подпись к картине.

�� Публикация от Mara 049 (@maraa049) Фев 7 2017 в 12:26 PST

Напомним, в январе этого года гонщицу Мару Багдасарян арестовали на 15 суток из-за пропуска обязательных работ. После этого девушка находилась в спецприемнике. 22 февраля в отношении гонщицы возбудили уголовное дело по факту подделки больничного листа.