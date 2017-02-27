Гонщица Багдасарян получила штрафов на 128 тысяч за семь дней

С начала февраля на рассмотрении в мировом суде находятся 32 административных протокола в отношении гонщицы Мары Багдасарян за уклонение от исполнения административного наказания. 27 февраля Мировой суд назначил ей очередные восемь штрафов на общую сумму в 17 тысяч рублей, передает "Интерфакс". Всего за семь дней судебных заседаний ей было назначено наказание на общую сумму в 128 тысяч рублей, рассказал пресс-секретарь Савеловского суда Москвы Константин Тимошенко.