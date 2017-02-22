Гонщице Маре Багдасарян светит полгода тюрьмы за липовый больничный
В действиях Мары Багдасарян содержатся признаки преступления, предусмотренного статьей "Использование заведомо подложного документа", сообщается на сайте прокуратуры города Москвы. "Принятое органом дознания процессуальное решение об уголовном преследовании Багдасарян является законным и обоснованным", – передает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, гонщица незаконно приобрела листок о нетрудоспособности, чтобы на сутки отвлечься от обязательных работ. В пресс-службе отмечают, что "мажорка" 8 февраля предъявила поддельный документ судебному приставу-исполнителю и работнику ГБУ "Жилищник" для уклонения от "уборки придомовой территории".
"Ход и результаты расследования данного уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре столицы", – заявили в пресс-службе. Представитель ведомства также отметил, что полицейские проверят правомерность действий лица, оформившего больничный лист.
Ранее судебный пристав-исполнитель, увидев документ, предоставленный Марой Багдасарян, усомнился в его подлинности. Сотрудники ведомства установили, что ни одно медицинское учреждение не выдавало больничный лист на ее имя.
"Данное преступление подследственно органам внутренних дел. В связи с чем 17 февраля материал проверки направлен ГУВД по Москве для решения о возбуждении уголовного дела", – цитирует Life.ru представителя столичного управления ФССП Тимура Коробицына. Теперь Багдасарян в лучшем случае грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей, в худшем – два года исправительных работ или арест на срок до шести месяцев.
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