Мару Багдасарян увековечили в образе дворника

На стене одного из зданий Санкт-Петербурга появился портрет скандально известной гонщицы Мары Багдасарян. Стритрейсерша изображена с метлой и ведрами.

Оригинальный способ привлечь внимание к проблеме, увековечив стритрейсершу, придумали активисты арт-движения Явь. В нее входят блогеры, художники, диджеи и спортсмены.

В своем аккаунте ВКонтакте участники движения, активисты которого сделали рисунок, порассуждали на тему аварий на дорогах и о том, по чьей вине и почему они происходят. "Мы слышим истории, которые потрясают своей банальностью и страшными последствиями. Некоторые из нас даже становились свидетелями таких ДТП", – написали . Они привели данные статистики, связанной с авариями на дорогах.

Авторы порассуждали на тему автохамства. "С одной стороны, ГИБДД вводит серьезные штрафы за несоблюдение скоростного режима и агрессивный стиль вождения. С другой — некоторые водители пытаются уйти от ответственности за более тяжкие нарушения", – пишут активисты. Они уверены, что таких людей может воспитать только неотвратимость наказания. Вместе с тем признали, что русские любят быструю езду.

Публикация от Mara 049 (@maraa049) Май 22 2016 в 7:53 PDT

Вместе с тем они призывают помнить, что это может привести к человеческим жертвам. "А для тех, кто не может прожить и дня, "не положив стрелку" спидометра, существуют специальные автотреки, на которых любой желающий может протестировать свои гоночные таланты на собственном автомобиле", – уверены активисты.

Публикация от Mara 049 (@maraa049) Ноя 16 2015 в 8:06 PST

Напомним, в январе 2017 года гонщицу Мару Багдасарян арестовали на 15 суток из-за пропуска обязательных работ. После этого Мара находилась в спецприемнике. 22 февраля в отношении Мары Багдасарян возбудили уголовное дело по факту подделки больничного листа.