Гонщицу Багдасарян попросили ездить на осле

Шумиха вокруг скандальной московской стритрейсерши Мары Багдасарян не утихает. На этот раз девушка взбудоражила соцсети рассказом о том, как пошутил над ней другой любитель экстремальных гонок, сын вице-президента ЛУКОЙЛа Руслан Шамсуаров.

"Шамсуаров сказал , пока все не утихнет, мне надо ездить на осле, не на такси, не на метро , а на осле) брат откуда в тебе столько доброты", – написала Багдасарян у себя в Instagram (стиль и орфография автора сохранены – прим.ред.)

Подписчики стритрейсерши живо отреагировали на эту шутку. Некоторые из них отметили, что ездить на осле не особенно выгодно – он стоит дороже, чем метро, да и припарковать животное в Москве будет сложнее. Блогеры также высказали предположение, что верхом на осле Мара вызовет еще больший ажиотаж, чем за рулем иномарки.



Некоторые пользователи также усомнились, что девушка в принципе осилит это неоднозначное транспортное средство. "С ослом тоже проблема Мара, его кормить надо, сено заготавливать на зиму, дерьмо за ним убирать,а ты белоручка", "Мар, да ты и на осле в повороты боком будешь закладывать", – написали в комментариях блогеры (стиль и орфография авторов сохранены – прим. ред.).

Шамсуаров сказал , пока всё не утихнет , мне надо ездить на осле , не на такси , не на метро , а на осле) брат откуда в тебе столько доброты ���� Фото опубликовано Мара (@049mara) Фев 5 2017 в 10:20 PST

Отметим, что в последнее время Багдасарян сама активно ищет внимания журналистов, то и дело выкладывая провокационные посты в соцсети. Так, недавно девушка пообещала сняться в клипе о том, как находилась 15 суток в спецприемнике. "Вам понравится", – добавила гонщица.

Обещаем , как всё закончится снимем клип�� вам понравится.) Фото опубликовано Мара (@049mara) Фев 5 2017 в 1:09 PST

Напомним, в конце 2016 года суд приговорил Мару Багдасарян к 595 часам обязательных работ, а также к штрафу на сумму 183 тысячи рублей и административному аресту на десять и 14 суток. Девушку отправили перекладывать бумаги в управляющую компанию. Заниматься уборкой улиц, как выяснилось, ей не позволяет здоровье.

Обещаем , как всё закончится снимем клип�� вам понравится.) Фото опубликовано Мара (@049mara) Фев 5 2017 в 1:09 PST

Спустя два дня Мара перестала выходить на работу. Судебные приставы посчитали это нарушением и обратились в суд. В итоге Багдасарян вновь отправилась в СИЗО.