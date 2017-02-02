Гонщица Багдасарян пожаловалась на провокации

Московская стритрейсерша Мара Багдасарян, известная своими скандальными выходками, в очередной раз привлекла внимание общественности. Девушка оскорбила журналистов, заявив, что они специально хотят подтолкнуть ее к совершению правонарушения.

На своей странице в Instagram Багдасарян пожаловалась на провокации со стороны представителей СМИ. "Сми специально заполняют парковку , надеясь что от безвыходности я парконусь не по правилам. Ну не мрази?", – написала девушка (стиль и орфография автора сохранены. – Прим. ред.), сопроводив пост скриншотом журналистского материала о себе.

Большинство подписчиков посочувствовали стритрейсерше, высказав недоумение по поводу того, почему журналисты преследуют девушку. Некоторые блогеры посоветовали Маре просто не обращать внимание на прессу, а другие рекомендовали действовать более агрессивно.

Сми специально заполняют парковку , надеясь что от безвыходности я парконусь не по правилам �� ну не мрази?)) пришлось сделать круг с сыном Юлии что бы показал где можно встать на крайняк . Ждём фото�� Фото опубликовано Мара (@049mara) Фев 2 2017 в 1:23 PST

"Вози с собой шарики наполненные дерьмом и кидай в них;))) или в шприц мочи налей и брызгайся;)))", – написал один из них. Кое-кто из пользователей отметил, что к Маре журналисты проявляют даже больше интереса, чем к голливудским звездам и пора нанимать личную охрану.

На это Багдасарян ответила, что не будет как мажор ездить с охраной. "У меня скоро звездная болезнь начнется", – добавила она.

Напомним, в конце 2016 года суд приговорил Мару Багдасарян к 595 часам обязательных работ, а также к штрафу на сумму 183 тысячи рублей и административному аресту на десять и 14 суток. Девушку отправили перекладывать бумаги в управляющую компанию. Заниматься уборкой улиц, как выяснилось, ей не позволяет здоровье.

Спустя два дня Мара перестала выходить на работу. Судебные приставы посчитали это нарушением и обратились в суд. В итоге Багдасарян вновь отправилась в СИЗО.