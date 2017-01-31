Мара Багдасарян разразилась проклятиями

Мара Багдасарян в социальной сети Instagram пожелала журналистам неприятной болезни. Поводом для гнева девушки стал стоящий напротив ее дома автомобиль работников СМИ.

"Журналисты справа)) Дебилы ждут, чтобы опоздала, уехала или не явилась вовсе, но обломаются. Дала слово отработать и исправиться)", – написала она.

При этом Багдасарян отметила, что через "пару дней" начнет судиться с представителями прессы за клевету. "Также желаю всем СМИ, журналистам и желтой прессе приступов диареи в пробках", – дополнила она.

Стритрейсерша опубликовала в Instagram провокационное изображение с кадрами из кинолент. На картинке написано: "Этой ночью мы будем делать то, что нельзя".

Между тем стала известна личность водителя, которого 30 января задержали за рулем иномарки Мары Багдасарян. Тогда недавно вышедшая из СИЗО девушка находилась на пассажирском сиденье, сообщает Life.ru. В отношении гонщиков сотрудники ДПС оформили пять протоколов: четыре – на Дениса Кавтарашвили, известного как Дени Кавтаров, и один – на владелицу иномарки, так как у мужчины при себе не было водительских прав.

"На Багдасарян, как владельца автомобиля, составили материал за передачу транспортного средства лицу, не имеющему при себе документов на право управления им", – рассказал источник. "Еще по четырем статьям оформили водителя. В том числе за управление автомобилем водителем, не имеющим при себе документов, невыполнение законного требования сотрудника об остановке. А также за проезд на запрещающий сигнал светофора", – пояснил собеседник.

Отметим, на счету Дени Кавтарова более 40 штрафов за нарушение ПДД. В частности, его обвиняли в превышении скорости более чем на 60 километров в час, в выезде на выделенную полосу, нарушении правил перестроения и норм установки госномеров.

@borzrus �� Фото опубликовано Мара (@049mara) Янв 31 2017 в 2:24 PST

В 2015 году Дени Кавтарова на год лишили водительских прав. Он был осужден за "повторное превышение скорости более чем на 60 километров".

Однако молодой человек известен не только страстью к гоночным автомобилям. В 2016 году сотрудники полиции задержали его вместе с другом Денисом Репкиным по подозрению в изнасиловании 24-летней знакомой.

Девушка тогда рассказала, что отдыхала с возлюбленным в компании его друзей. Выпив, Денис Репкин и Дени Кавтаров по очереди ее изнасиловали. После допроса задержанные были отпущены под подписку о невыезде.