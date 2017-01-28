Мара Багдасарян сильно поправилась в СИЗО

Отец Мары Багдасарян прокомментировал очередное задержание гонщицы. Также мужчина сообщил, что дочка сильно поправилась в СИЗО.

"Там, оказывается, неплохо кормят. Думаю, надо бы мне туда на недельку – поправиться, в себя прийти от всего, что происходит", – пошутил Эльмар Багдасарян.

Прокомментировал бизнесмен и новую историю, в которую Мара попала сразу после выхода из СИЗО. Как писали Dni.Ru, Mercedes Багдасарян остановили после погони на пересечении Университетского и Мичуринского проспектов. Машина неслась на огромной скорости и едва смогла затормозить перед светофором.



"Было такое, да. Ехала с другом, заболтались, проскочили на красный свет. Машина была Мары, но за рулем сидел приятель. Их остановили, составили протокол. На друга, конечно – не на нее. Она сейчас не водит", - сообщил предприниматель.





Сейчас, по словам отца, гонщица находится в больнице. Она проходит медицинское обследование, а с понедельника девушка снова выйдет на работу, пишет "Комсомольская правда".



Ранее сообщалось, что врачи диагностировали у Мары эпилепсию. Однако Эльмар Багдасарян считает это ошибкой, поскольку он лично приступов неизлечимой болезни у дочери не наблюдал.

Напомним, в конце 2016 года суд приговорил Мару Багдасарян к 595 часам обязательных работ, а также к штрафу на сумму 183 тысячи рублей и административному аресту на десять и 14 суток. Девушку отправили перекладывать бумаги в управляющую компанию. Заниматься уборкой улиц, как выяснилось, ей не позволяет здоровье.

Спустя два дня Мара перестала выходить на работу. Судебные приставы посчитали это нарушением и обратились в суд. В итоге Багдасарян вновь отправилась в СИЗО.