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В Москве за нарушение правил дорожного движения задержан автомобиль Мары Багдасарян
Мара Багдасарян сильно поправилась в СИЗО
"Там, оказывается, неплохо кормят. Думаю, надо бы мне туда на недельку – поправиться, в себя прийти от всего, что происходит", – пошутил Эльмар Багдасарян.
Прокомментировал бизнесмен и новую историю, в которую Мара
попала сразу после выхода из СИЗО. Как писали Dni.Ru,
Mercedes Багдасарян остановили после погони на пересечении Университетского и Мичуринского проспектов. Машина неслась на огромной скорости и едва смогла затормозить
перед светофором.
"Было такое, да. Ехала с другом, заболтались, проскочили на красный свет. Машина была Мары, но за рулем сидел приятель. Их остановили, составили протокол. На друга, конечно – не на нее. Она сейчас не водит", - сообщил предприниматель.
Сейчас, по словам отца, гонщица находится в больнице. Она
проходит медицинское обследование, а с понедельника девушка снова выйдет на
работу, пишет "Комсомольская правда".
Ранее сообщалось, что врачи диагностировали у Мары эпилепсию. Однако Эльмар Багдасарян считает это ошибкой, поскольку он лично приступов неизлечимой болезни у дочери не наблюдал.
Напомним, в конце 2016 года суд приговорил Мару Багдасарян к 595 часам обязательных работ, а также к штрафу на сумму 183 тысячи рублей и административному аресту на десять и 14 суток. Девушку отправили перекладывать бумаги в управляющую компанию. Заниматься уборкой улиц, как выяснилось, ей не позволяет здоровье.
Спустя два дня Мара перестала выходить на работу. Судебные приставы посчитали это нарушением и обратились в суд. В итоге Багдасарян вновь отправилась в СИЗО.
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