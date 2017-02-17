Гонщица Багдасарян глупо попалась на подделке документов

Против скандально известной гонщицы на Gelandewagen Мары Багдасарян могут возбудить уголовное дело за липовую медицинскую справку. За фальшивку ей грозит до полугода ареста.

В отношении стритрейсерши начата доследственная проверка, поскольку ее подозревают в использовании поддельного больничного листа. Девушка воспользовалась "липой", чтобы закрыть один из дней, в который пропустила обязательные работы.

Подлинность документа вызвала у судебного пристава-исполнителя сомнения. Если данный факт подтвердится, ей грозит уголовное дело. "8 февраля Багдасарян не явилась для выполнения обязательных работ, предъявив в Савеловский отдел судебных приставов московского управления больничный лист", – цитирует представителя столичного Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) Тимура Коробицына Life.ru.

Приставы выяснили, что "больничный" никаким медицинским учреждением девушке не выдавался. Криминалисты из МВД, изучавшие документ несколько дней, подтвердили, что больничный Мары имеет признаки подделки. Там были несуществующие оттески печати, печати другого формата, сообщает "Газета.ru". Это позволило приставам инициировать возбуждение дела.

Коробицын рассказал, что 10 февраля дознавателем Савеловского отдела судебных приставов было зарегистрировано сообщение о преступлении по статье "Использование заведомо подложного документа". Материал проверки 17 февраля направлен для решения о возбуждении уголовного дела в ГУВД по Москве.

По этой статье гонщице может грозить до полугода ареста, штраф до 80 тысяч рублей или еще 480 часов обязательных работ. Сейчас Мара Багдасарян продолжает обязательные работы в качестве подсобного рабочего в ГБУ "Жилищник" района Сокол.