Друг Мары Багдасарян скрылся в больнице после смертельного ДТП

Водитель Porsche Вартан Саркисов, сбивший утром 19 февраля пешехода на Мосфильмовской улице на юго-западе Москвы, сейчас находится в платном отделении больницы. Как выяснилось, вход в палату охраняется.

В отношении гонщика возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", сообщает РЕН ТВ. "Для установления причин ДТП также назначены необходимые экспертизы и медицинское освидетельствование водителя", — сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Воронежские СМИ сообщают, что следователи нашли владельца попавшего в ДТП Porsche Cayenne. Им оказалась местная бизнесвумен, сообщает Temavoronezh.ru. По версии следствия, 26-летний Саркисов – ее сын.

В Сети появилась видеозапись трагедии на юго-западе Москвы. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как стритрейсер протащил на капоте сбитого пешехода. Через несколько секунд Porsche Саркисова врезался в припаркованные неподалеку автомобили.

После аварии иномарка загорелась. Саркисов и его товарищ выскочили из машины и скрылись с места преступления. Лишь через несколько минут на место происшествия прибыли сотрудники МЧС.

Ранее стало известно, что от столкновения с автомобилем пешехода разорвало на части. Жертвой ДТП оказался Андрей Шестков, шеф-повар столичного ресторана в отеле "Рэдиссон Славянская", сообщает Life.ru.

Сообщалось, что в Posche Cayenne был еще один пассажир, однако он не смог покинуть автомобиль, так как был в состоянии шока. Саркисов с товарищем скрылись, не оказав ему помощи. Его тело сгорело вместе с иномаркой. Позднее стражи порядка задержали стритрейсеров, Вартан был в состоянии алкогольного опьянения.

Подозреваемый оказался знаком со скандально известной гонщицей Марой Багдасарян. Он был в списке ее друзей в социальной сети "ВКонтакте".

Напомним, Вартан Саркисов возвращался со смотровой площадки Воробьевых гор, где собираются уличные автогонщики. Он двигался со значительным превышением скорости и сбил мужчину на пешеходном переходе.