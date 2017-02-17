Суд в очередной раз назначил гонщице Багдасарян штраф

Мировой суд участка №353 московского района Аэропорт рассмотрел два административных материала в отношении Мары Багдасарян. Девушке было назначено наказание в виде штрафов на общую сумму 11 тысяч рублей, пишет "Газета.ru". Теперь она должна выплатить 75 тысяч рублей. Представитель суда отметил, что было рассмотрено только девять из 54 административных материалов.

