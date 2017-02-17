Суд в очередной раз назначил гонщице Багдасарян штраф

Мировой суд участка №353 московского района Аэропорт рассмотрел два административных материала в отношении Мары Багдасарян. Девушке было назначено наказание в виде штрафов на общую сумму 11 тысяч рублей, пишет "Газета.ru". Теперь она должна выплатить 75 тысяч рублей. Представитель суда отметил, что было рассмотрено только девять из 54 административных материалов.
Известная певица перенесла свои концерты
Супруг артистки сфотографировался с новорожденной крохой
Михаил Боярский прокомментировал деятельность телеведущих
Киев опасается разгонять националистов, устроивших энергетическую блокаду