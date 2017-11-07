Пьяных водителей посадят в тюрьму на три года

В Министерстве внутренних дел России хотят ужесточить наказание за езду в нетрезвом виде. Это правонарушение приравняют к уголовному преступлению средней тяжести.

О соответствующей инициативе рассказал глава МВД Владимир Колокольцев. Он заявил, что идею поддержали в Следственном комитете и Генеральной прокуратуре.

Если проект будет одобрен, суды смогут строже наказывать за пьяную езду. Нарушителей будут лишать свободы на срок до трех лет. "Гражданин, который не первый раз садится пьяным за руль, не получает максимального наказания, страх у него отсутствует", – цитирует министра URA.RU.

Анонсировал руководитель ведомства и другие изменения. По словам Колокольцева, тем, кто работает в сфере грузопассажирских перевозок, возможно, придется сдавать специальные экзамены.

Водители будут постоянно подтверждать квалификацию, передает РИА ФАН. Министр уверен, что подобная мера позволит повысить безопасность движения.

Напомним, что в конце октября 2017 года произошли изменения в регламенте ГИБДД. Как писали Dni.Ru, инспекторам разрешили останавливать автомобили вне стационарных постов. Кроме того, сотрудники ГАИ получили право требовать документы без удерживающих устройств.