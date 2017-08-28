Российских водителей вынуждают оплачивать чужие штрафы

ГИБДД признает, что водители подменяют регистрационные знаки, чтобы не платить за превышение скорости. Точной статистикой ведомство не обладает, однако эксперты отмечают рост подобной практики по всей стране.

Они считают, что поддельные номера изготавливаются в кустарных мастерских. Индульгенция на дорогах стоит две-три тысячи рублей, уверяет Армен Восканян, руководитель юридической компании "Центр Правосудия". В пресс-службе ГИБДД Москвы газете "Известия" подтвердили, что "в настоящее время имеют место факты установки и использования подложных государственных регистрационных знаков". Однако статистика о количестве задержанных транспортных средств по указанным основаниям не ведется



55-летний москвич Михаил Кузнецов получил по почте 11 штрафов за превышение скорости. Водитель обязан выплатить государству шесть тысяч рублей за гонки по Москве. Мужчина был очень удивлен штрафам: пока машина с его номерами гнала 119 километров в час по Мичуринскому проспекту, он был в отпуске в Калужской области вместе со своим автомобилем.

Публикация от Pavel Voropaev (@zzzeliboba) Авг 23 2017 в 6:07 PDT

Помимо этого, мужчина узнал, что он, оказывается, водит не Ford Focus, а Porsche Cayenne. В самих постановлениях о штрафах написано “Ford Focus черный”, однако на фотографиях отчетливо виден премиальный Porsche. В электронной базе штрафов ГИБДД Кузнецов рассмотрел водителя дорогого внедорожника. По словам москвича, это "солидный мужчина 30-40 лет с окладистой бородой".

Публикация от Anton (@prov0kator) Авг 26 2017 в 10:33 PDT

Когда "гонщик" пришел за разъяснениями в ГИБДД, ему сказали, что это уже системная практика. Лихачи используют поддельные номера, чтобы обойти ПДД. Водитель внедорожника, если его найдут, может сесть на два года за подделку государственных регистрационных знаков. Ведомство просит автолюбителей, обнаруживших двойников на дорогах, обращаться в Управление собственной безопасности МВД РФ, чтобы началась служебная проверка деятельности сотрудника ГИБДД, подписавшего постановления о назначении штрафов. Самое главное – написать заявление в полицию о подделке номеров, только тогда ведомство начнет поиск нарушителя.