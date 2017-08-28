Российских водителей вынуждают оплачивать чужие штрафы

Убийство блогера в Москве Скандал с Серебренниковым Главные события Москвы "Дом-2" Интервью

Самое читаемое

Оба мужа Глаголевой едва сдерживались у гроба
Внук Пугачевой плюнул в лицо устроителям своей дорогой свадьбы
Звезду "Дома-2" умоляют показать сына врачам
Корчевникова на "России" заставили лебезить и унижаться перед Малаховым
Ольга Бузова осталась без волос
партнеры
Понедельник 28 августа
Лента новостей
13:11
Навку поздравили с пополнением в семье
13:09
Хвалынск стал центром притяжения художников
12:56
Названы самые богатые жены чиновников
12:44
Престарелый Табаков насмешил своим нелепым видом
12:39
В Москве пенсионер зарезал пожилую жену
12:34
Впавшая в кому на отдыхе в Турции россиянка умерла в Москве
12:19
Малахов хочет жениться на Пугачевой
12:06
НЛО попало на камеры видеонаблюдения (видео)
12:00
Сын актера из "Интернов" отказался от явки с повинной
11:42
Обвиняемого в убийстве школьницы нашли мертвым в СИЗО
11:41
Психологи назвали главную проблему XXI века
11:33
В Москве сотрудницу полиции задержали за подработку интимом
11:21
Во Франции умерла известная актриса
11:19
Болтун Волкер промахнулся с "заморозкой" Донбасса
11:09
Располневшая 58-летняя Гузеева шокировала телесами в бикини
11:07
Россияне назвали идеальный возраст для брака
10:59
Под Иркутском водитель катка насмерть задавил пенсионерку
10:49
Муж Жасмин вышел в свет после приговора
10:47
В Ботаническом саду в Москве нашли труп
10:43
Откровенные признания Брижит Макрон произвели фурор
10:40
Возмущенный Кобзон запретил внучке участвовать в "Голосе"
10:33
Следователя ФСБ ограбили в Москве
10:09
Умывшего девушек зеленкой таксиста проверит полиция
10:07
Число жертв пожара в доме престарелых в Красноярске выросло
09:56
Гостей с "московскими" фамилиями бесплатно пустят в Исторический музей
09:49
Григорьев-Апполонов скрывается после смерти жены
09:35
В Москву снова вернется лето
09:32
Десятки пар поженятся в усадьбах и дворцах Москвы в День города
09:25
На востоке Москвы уровень сероводорода превышен в четыре раза
09:11
Савичева о дочке: Как же долго мы к этому шли
09:07
Человек погиб при пожаре в доме престарелых в Красноярске
09:01
Любителей водки ждет новое потрясение
08:55
Собянин дал Трампу от ворот поворот
08:45
Шурыгина выходит замуж за оператора с Первого канала
08:41
Тарасовой стало "смешно" из-за новой травмы Сотниковой
08:20
Перед смертью Глаголева взорвалась из-за измены
08:15
Сын актера "Интернов" пустился в бега после убийства блогера в Москве
08:07
Гороскоп с 28 августа по 3 сентября
18:26
Возмутительные фото Ольги Бузовой
18:05
Гости устроили из свадьбы дочери Турецкого концерт
17:15
Три альпиниста погибли в Альпах
17:08
В Сети восхитились псом-"мародером" (фото)
16:50
В Турции погиб турист из России
16:42
США щелкнули по носу Украину ядерным оружием
16:07
Дочь раскрыла подробности последних часов жизни Ислама Каримова
15:38
Лидер украинских радикалов умер в Египте
15:17
Под надзором Минобороны в Сирии уничтожены 800 террористов
15:06
Лазарев пожаловался на проблемы на отдыхе в США
14:43
Толкалина поразила снимком в прозрачном платье
14:26
В Москве машина сбила двух человек
14:09
В США застрелили угрожавшую самоубийством женщину
14:01
Бузова в бикини взялась за старое
13:38
В США умер легендарный режиссер
13:25
Виктория Дайнеко потеряла сознание в аэропорту
12:56
Украинские туристы признали Крым раем (видео)
12:42
Теплоход с пассажирами сел на мель под Ярославлем
12:34
Как Мейвезер побил заносчивого Макгрегора
12:00
Борис Грачевский снова женился
11:30
Нетаньяху объяснил внезапную встречу с Путиным
11:06
Мейвезер унизил Макрегора в бое века
10:26
Блогера в Парке горького убили за 11 секунд
10:06
Из квартиры в центре Москвы похитили украшения на восемь миллионов
10:00
Кровавый маньяк расправлялся с детьми под носом у Ельцина
20:29
Корчевникова пристыдили за рассказ об опухоли мозга
18:09
Борьба с онкологией истощила Юрия Николаева
17:30
Глава МИД Германии угодил в нацисткий скандал из-за Украины
16:56
Самый мощный ураган десятилетия засняли из космоса
16:23
В новой Москве две девушки выпали с балкона и выжили
16:13
Звезда "Дома-2" таскает пятилетнего сына по эротическим фотосессиям
15:39
Сексуальную позу Бузовой жестко высмеяли
15:09
МЧС предупредило москвичей о надвигающемся шторме
15:02
На Россию обрушился августовский снегопад
14:35
Порошенко приписал Украине очередное несуществующее достижение
14:10
Известная российская ведущая в 40 лет родила первенца
13:44
В Москве у директора фирмы украли шесть шуб
13:27
Борющаяся с наркоманией Борисова ошеломила решением
12:54
Екатерина Стриженова потеряла вторую ногу
12:30
На даче под Москвой сгорели мужчина и женщина
12:22
Польша распекла Макрона за высокомерие
11:58
Сексуальная девушка-пожарный взорвала Сеть
11:44
Почему семья лгала о смертельной болезни Глаголевой
11:23
В пожаре на юго-востоке Москвы пострадали люди
11:11
Юлия Высоцкая восхитила сексуальным образом
10:46
"Голое" фото Сергея Лазарева возбудило Сеть
10:16
Зачем Малахов сует нос в дело Серебренникова
09:58
Под Москвой в ДТП с микроавтобусом погибли двое
21:56
В Москве пьяницы убили парня за одежду "не по понятиям"
21:47
Под Волгоградом из-за пожара перекрыли трассу
21:37
Судьба Серебренникова предрешена
20:58
После смертельной аварии на Кубани нашли десятки нарушений
20:40
Кобзон раскрыл мастерский обман фонограммщицы Ротару
20:35
Шикарная жизнь Клаудии Шиффер
20:23
Пореченков отучит русского актера убивать жителей Донбасса
19:34
Бессовестная Божена Рынска вылила помои на работяг
19:24
МИД России вызвал на ковер посла Молдавии
19:08
Михалков остро прошелся по защитникам Серебренникова
19:02
Отец Фриске умоляет Малахова о помощи
18:56
В Москве на линейки в День знаний придут тысячи полицейских
18:31
Малахов при увольнении вынес с Первого канала ящик с сокровищами
18:25
Арендатор разбившегося на Кубани автобуса слег с приступом
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шурыгина выходит замуж за оператора с Первого канала
Екатерина Стриженова потеряла вторую ногу
Почему семья лгала о смертельной болезни Глаголевой
Вороненков с новым лицом вернулся к бывшей жене
Борис Грачевский снова женился
Корчевникова пристыдили за рассказ об опухоли мозга
Авто

Российских водителей вынуждают оплачивать чужие штрафы

Фото: Dni.Ru
ГИБДД признает, что водители подменяют регистрационные знаки, чтобы не платить за превышение скорости. Точной статистикой ведомство не обладает, однако эксперты отмечают рост подобной практики по всей стране.
прочитано 444 раза

Они считают, что поддельные номера изготавливаются в кустарных мастерских. Индульгенция на дорогах стоит две-три тысячи рублей, уверяет Армен Восканян, руководитель юридической компании "Центр Правосудия". В пресс-службе ГИБДД Москвы газете "Известия" подтвердили, что "в настоящее время имеют место факты установки и использования подложных государственных регистрационных знаков". Однако статистика о количестве задержанных транспортных средств по указанным основаниям не ведется

ПО ТЕМЕ

Московские мажоры на Lamborghini устроили гонки в Сочи (видео)

Мажор похвастался опасными гонками по Москве (видео)

Юный стритрейсер обстрелял девушку на Porsche

55-летний москвич Михаил Кузнецов получил по почте 11 штрафов за превышение скорости. Водитель обязан выплатить государству шесть тысяч рублей за гонки по Москве. Мужчина был очень удивлен штрафам: пока машина с его номерами гнала 119 километров в час по Мичуринскому проспекту, он был в отпуске в Калужской области вместе со своим автомобилем.

Публикация от Pavel Voropaev (@zzzeliboba)

Помимо этого, мужчина узнал, что он, оказывается, водит не Ford Focus, а Porsche Cayenne. В самих постановлениях о штрафах написано “Ford Focus черный”, однако на фотографиях отчетливо виден премиальный Porsche. В электронной базе штрафов ГИБДД Кузнецов рассмотрел водителя дорогого внедорожника. По словам москвича, это "солидный мужчина 30-40 лет с окладистой бородой". 

Когда "гонщик" пришел за разъяснениями в ГИБДД, ему сказали, что это уже системная практика. Лихачи используют поддельные номера, чтобы обойти ПДД.  Водитель внедорожника, если его найдут, может сесть на два года за подделку государственных регистрационных знаков. Ведомство просит автолюбителей, обнаруживших двойников на дорогах, обращаться в Управление собственной безопасности МВД РФ, чтобы началась служебная проверка деятельности сотрудника ГИБДД, подписавшего постановления о назначении штрафов. Самое главное – написать заявление в полицию о подделке номеров, только тогда ведомство начнет поиск нарушителя.

Автор: Михаил Войцеховский28 августа 2017, 10:52

комментарии

Политика

На Украине случилась истерика после слов Кобзона о Януковиче
Болтун Волкер промахнулся с "заморозкой" Донбасса
США щелкнули по носу Украину ядерным оружием
Нетаньяху объяснил внезапную встречу с Путиным

Шоу-бизнес

Навку поздравили с пополнением в семье
Малахов хочет жениться на Пугачевой
Сотрудника Первого канала обругали за женитьбу на Шурыгиной
Располневшая 58-летняя Гузеева шокировала телесами в бикини

Проишествия

Блогера в Парке горького убили за 11 секунд
Лидер украинских радикалов умер в Египте
Предложение руки и сердца закончилось страшным избиением
Хирурги вырезали москвичке здоровый орган

Lifestyle

Михалков остро прошелся по защитникам Серебренникова
В Сети взбунтовались против российского "Доктора Хауса"
Съемки фильма Серебренникова о Цое заморозят
Раскрыты баснословные доходы актеров из "Игры престолов"
Спорт

Тарасовой стало "смешно" из-за новой травмы Сотниковой

Известный тренер считает, что спортсменка больше никогда не вернется на лед
Шоу-бизнес

Шурыгина выходит замуж за оператора с Первого канала

18-летняя красотка приняла предложение избранника
Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов скрывается после смерти жены

Мужчина предпочитает скрываться от прессы
Шоу-бизнес

Возмущенный Кобзон запретил внучке участвовать в "Голосе"

Певец считает главный вокальный телеконкурс смотром клоунады и пародий

Гороскоп

Гороскоп с 28 августа по 3 сентября
Судьба Серебренникова предрешена
Совет на выходные
Малахов оставил Борисова без любви

Фоторепортажи

Возмутительные фото Ольги Бузовой
Как Мейвезер побил заносчивого Макгрегора
Сексуальная девушка-пожарный взорвала Сеть
Шикарная жизнь Клаудии Шиффер

Спорт

Мейвезер унизил Макрегора в бое века
Шарапова показала шикарную фигуру в новом платье для турнира
Мир заговорил о третьем ребенке Месси
Над Роналду нависло проклятие из-за игры с Россией

Регионы

На Россию обрушился августовский снегопад
После смертельной аварии на Кубани нашли десятки нарушений
Петербуржцу дали три года за кражу трех шаверм
В День знаний школьникам расскажут о будущем России
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru