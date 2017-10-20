Жизнь российских водителей кардинально изменится

В России вступили в силу изменения в регламенте ГИБДД. Правила привнесут в жизнь водителей несколько нововведений.

Административный регламент является внутренним приказом МВД. Он регулирует правила поведения сотрудников ГАИ при взаимодействии с водителями. Документ претерпел значительные изменения впервые с 2009 года.

Одно из наиболее важных нововведений касается автоматической фиксации нарушений. Так, из регламента удалили пункт, который запрещал сотрудникам ГИБДД выписывать штраф, основываясь на показаниях камеры, установленной на участке дороги, где действует временный знак ограничения скорости.

Уйдут в прошлое и справки о ДТП. Ранее этот документ был необходим для получения возмещения по страховке после аварии. В ведомстве уверяют, что эти изменения согласованы со всеми заинтересованными организациями.

Кроме того, теперь инспекторам разрешено останавливать автомобили вне стационарных постов. Ранее регламент официально запрещал подобные проверки, хотя сотрудники ГИБДД зачастую игнорировали этот пункт правил.

Также под запрет попала и маскировка патрульного автомобиля. "Засады как таковые не разрешены. Того самого гаишника, который в кустах лежал с палочкой и выскакивал, если "прибыльная" машина ехала, его не будет, тем более что и количество инспекторов, которые работают на земле, сильно уменьшилось. За десять лет их число сократили на треть", – пояснил сетевому изданию m24.ru автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.

Помимо этого, инспектора получили право требовать передать документы без удерживающих устройств. К тому же они обязаны вернуть водителя к машине после медосвидетельствования (в том числе если процедура проводилась на посту ДПС).

Важно отметить, что из свода правил исчез запрет на курение во время общения с водителем. "В окончательной редакции эта норма была исключена, но это не значит, что сотрудник может при общении с участниками дорожного движения курить и дымить им в лицо", – пояснили в ГИБДД.

Вызвала скандал и отмена пункта регламента, который разрешал фиксировать на видео работу сотрудника ГАИ. Решение было обусловлено тем, что данное право прописано в законе "О полиции", передает Russia Today.