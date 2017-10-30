ПДД в России существенно изменились

Правила дорожного движения в России вновь претерпели изменения. Новшества касаются разметки на перекрестках и участков с круговым движением. Постановления подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Серьезные новшества в правила дорожного движения решено внести исходя из мировой практики. Как отметили в правительстве, первый документ, подписанный премьером, вводит новую диагональную разметку "вафельница" на перекрестках. Второе постановление изменяет приоритет при проезде участков с круговым движением.

Что касается второго документа, то правила проезда таких участков в России до последнего времени различались в зависимости от региона. Это порождало путаницу в организации движения, приводило к множеству аварийных ситуаций. "Теперь приоритет проезда получает тот, кто движется по самому кругу, а въезжающим придется уступать дорогу. Такая практика существует практически во всех европейских странах и доказала свою эффективность", - пояснил на совещании Дмитрий Медведев.

Еще одно изменение должно навести порядок на наиболее проблемных участках – перекрестках с пересекающимися транспортными потоками. Как отметил премьер-министр, здесь проблемы зачастую возникают не из-за сложного трафика, а из-за недостаточной культуры вождения. В соответствии с новым постановлением регионам предоставляется право наносить на перекрестках специальную дорожную разметку, чтобы водителям было легче ориентироваться.

Как сообщил на совещании вице-премьер Игорь Шувалов, курирующий в правительстве среди прочего и тему безопасности дорожного движения, поправки разрабатывались с учетом мирового опыта. В частности, во многих странах используется практика нанесения диагональной разметки на перекрестках. Водитель, видя ее, должен понимать, что на этом участке дороги часто случаются заторы – и обязан завершить маневр, не создавая препятствий другим участникам дорожного движения.

"Что касается движения по кругу, то такая практика существует в мире, и в основном все страны ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) используют приоритет для тех, кто находится внутри кругового движения. Действительно, как вы сказали, в нашей стране не было единообразной практики, и из-за этого возникала определенная путаница, которая приводила к тяжелым последствиям", – цитирует Шувалова ТАСС.

По данным вице-премьера, по состоянию на 1 октября количество ДТП в России снизилось на 6,1%, а число погибших в них граждан – на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Кроме того, за девять месяцев текущего года на 20% стало меньше ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения.