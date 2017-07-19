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Авто

Инспекторам ДПС расширят полномочия

Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky
МВД России расширило полномочия инспекторов ДПС. Теперь сотрудники ГИБДД могут останавливать транспортные средства вне стационарных постов.
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Первый замглавы министерства Александр Горовой заявил, что ведомство отменило принятый пять лет назад указ, "запрещающий останавливать транспортные средства вне стационарных постов". Он признал, что подписание этого документа оказалось просчетом МВД. "Транспортная логистика и география нашей страны говорит о том, что это было ошибкой с нашей стороны", – цитирует его агентство "Интерфакс".

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Между тем чиновник подчеркнул, что многие ДТП с участием пассажирских автобусов происходят в связи с переутомлением водителей транспортных средств. По его словам, "из 115 погибших пассажиров (в последнее время. – Прим. Ред.) по вине водителей автобусов – 39 погибли именно в тот момент, когда, на наш взгляд, водители уснули".

Горовой рассказал, что ведомство разрешило инспекторам останавливать пассажирские автобусы, в том числе заказные, если у них появляется подозрение, что водитель слишком устал для дальнейшего следования. Теперь сотрудники ГИБДД могут дать автомобилисту отдохнуть.

"Мы прогнозируем определенный негатив среди пассажиров", – отметил замглавы ведомства. "Но поработав месяц в таком режиме, думаю, что побудим хозяйствующие субъекты к необходимости выполнения требований приказа Минтранса, который определяет режим труда водителей", – считает он. Примечательно, что Горовой предложил перепроложить маршруты общественного транспорта таким образом, чтобы они проходили через посты ДПС.

Напомним, 17 июля 2017 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал указ об изменениях в Правилах дорожного движения. В новой редакции документа закреплены понятия "электромобиль" и "гибридный автомобиль", также в ней описаны новые дорожные знаки, такие как "Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств" и "Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей". Также в новых ПДД уточняются условия управления велосипедом несовершеннолетними.

Автор: Константин Улюкаев19 июля 2017, 18:00

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