Стритрейсерша Багдасарян вернулась к обязательным работам

Стритрейсерша Мара Багдасарян вернулась к выполнению обязательных работ в ГБУ "Жилищник района Сокол". Девушка временно не могла отбывать наказание, так как находилась под административным арестом в течение 15 суток, передает "Газета.ru".

Нарушительница будет заниматься сортировкой документов по четыре часа в день. Всего ей назначено порядка 600 часов исправительных работ, сообщает Life.ru.