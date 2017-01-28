Авто Мары Багдасарян задержали за нарушение ПДД

В Москве за нарушение правил дорожного движения задержан автомобиль Мары Багдасарян. Девушка только накануне вышла из СИЗО.

Сотрудники ДПС остановили Mercedes Багдасарян на пересечении Университетского и Мичуринского проспектов. Дорогостоящая иномарка неслась на огромной скорости и едва смогла затормозить перед светофором. Полицейским на двух автомобилях пришлось устроить погоню за нарушителями.

Сначала из Mercedes никто не выходил, а после из водительской двери вылез молодой человек, а с пассажирского места — владелица иномарки Мара Багдасарян. Как пишет Life, они могли поменяться местами.

Правоохранители доставили водителя в отдел для разбирательства. После изучения записей видеорегистратора был составлен протокол об административном правонарушении.





По данным ТАСС, инцидент произошел в то время, когда гонщица вместе с друзьями возвращалась из отдела полиции по охране МГУ, куда ее пригласили для проведения опроса. Кроме того, в тот же день Багдасарян вышла из СИЗО, где отбыла наказание за прогул назначенных судом обязательных работ.

Между тем, стал известен страшный диагноз, который поставили девушке медики. Врачи диагностировали у Мары эпилепсию. Однако отец гонщицы считает это ошибкой, поскольку он лично приступов неизлечимой болезни у девушки не наблюдал.

Как писали Dni.Ru, в декабре 2016 года мировой суд приговорил Мару Багдасарян к 595 часам обязательных работ, а также к штрафу на сумму 183 тысячи рублей и административному аресту на десять и 14 суток. Гонщицу отправили перекладывать бумаги в управляющую компанию ГБУ "Жилищник". Работать дворником, как выяснилось, ей не позволяет здоровье.

Спустя два дня девушка перестала выходить на работу. Судебные приставы посчитали это нарушением и обратились в суд. В итоге Багдасарян вновь была взята под стражу за прогулы обязательных работ.