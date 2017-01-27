Гонщица Багдасарян неизлечимо больна

Отец скандально известной гонщицы Мары Багдасарян прокомментировал ее диагноз, поставленный врачами. Ему придется серьезно заниматься дочерью.

Эльмар Багдасарян пообещал усилить контроль за дочерью после того, как она выйдет из спецприемника, где отбывает наказание за пропуск назначенных судом обязательных работ. Кроме того, отец нарушительницы прокомментировал один из ее диагнозов, поставленных врачами ранее.

Предприниматель заявил, что врачи диагностировали у девушки эпилепсию. Однако мужчина считает, что они ошиблись, поскольку лично приступов неизлечимой болезни не наблюдал, передает РЕН ТВ.

По мнению бизнесмена, Мара попадает в неприятные ситуации из-за плохого влияния друзей. В связи с этим ему придется заняться ее воспитанием.

"Усилю контроль, он был, конечно, но я не могу привязать ее к себе, все-таки ей уже 23 года. В понедельник она должна выйти на работу, буду отвозить Мару и забирать", – заверил Эльмар Багдасарян. Предприниматель добавил, что проблемы с дочерью влияют на его личные дела. Теперь ему придется их отложить.

По его словам, в ближайшие полгода Маре предстоит отработать 600 часов, так что ей будет, чем заняться. На вопрос о более удаленном будущем гонщицы бизнесмен ответить затруднился. "Она хотела работать в полиции, но не знаю, возьмут ли ее на работу после шумных историй. Вряд ли возьмут", – отметил Эльмар Багдасарян.

Напомним, 12 января гонщицу Мару Багдасарян арестовали на 15 суток из-за пропуска обязательных работ. 27 января стритрейсерша выходит на свободу.