Таинственный воздыхатель сделал сюрприз Багдасарян

На бетонном заборе напротив Следственного изолятора, в котором содержится гонщица Мара Багдасарян, появилось сообщение от анонимного воздыхателя. Девушка увидела его из окна своей камеры.

"Мара, любим и ждем", – гласит надпись на заборе. Она сделана с помощью красного и черного распылителей, сообщает Life.ru.

Гонщица Багдасарян уже в третий раз попала в СИЗО. Сейчас она отбывает в изоляторе административный арест за прогулы исправительных работ, назначенных судом.

Между тем следователи продолжают изучать биографию гонщицы. Выяснилось, что в 2013 году еще 18-летняя Мара стала виновницей серьезного ДТП с участием беременной женщины.

Как писали Dni.Ru, спортивный Nissan GTR на скорости 160 километров в час ехал по Ленинградскому шоссе рядом с метро "Аэропорт" и протаранил остановившуюся на светофоре иномарку Infiniti. Беременная женщина, находившаяся за рулем, к счастью, не пострадала, через семь месяцев она родила дочь и назвала ее Марией.

Также в 2013 году стритрейсерша на том же Nissan GTR попала в ДТП на Калужской площади. Багдасарян на большой скорости врезалась в попутный Renault Logan, который от столкновения вылетел на встречную полосу и врезался в Daewoo Nexia. Тогда она отделалась штрафом в десять тысяч рублей. На фоне разгоревшегося спустя несколько лет скандала четверо пострадавших обратились в суд с исками против стритрейсерши.





Напомним, в декабре 2016 года мировой суд приговорил Мару Багдасарян к 595 часам обязательных работ, а также к штрафу на сумму 183 тысяч рублей и административному аресту на десять и 14 суток.

Изначально Маре Багдасарян назначили административные работы в виде очистки улиц от снега. Однако вскоре суд заменил прежний вердикт сортировкой бумаг в жилищном управлении. Позднее девушку вновь поместили в СИЗО за прогулы.