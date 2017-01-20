Врачи помогают лишить прав гонщицу Багдасарян

Скандально известная участница гонок на Gelandewagen Мара Багдасарян может навсегда потерять статус водителя. Механизм перевода лихачки в разряд пешеходов или пассажиров был запущен в конце 2016 года.

Савеловский суд Москвы в течение пяти дней решит вопрос о пожизненном лишении прав стритрейсерши. Лишить прав девушку прокуратуре помогают врачи.

Судья направил в прокуратуру представление, в котором просил разъяснить, может ли в принципе Мара водить автомобиль. По запросам в медучреждения удалось выяснить, что девушка страдает эпилепсией. Такую информацию предоставили прокуратуре государственная больница в Новой Москве и коммерческая клиника, сообщает "Московский комсомолец". Заболевание дает основание пожизненно лишить Багдасарян водительских прав.

Несмотря на то, что в российском законодательстве нет нормы, позволяющей лишать граждан водительских удостоверений пожизненно, правоохранители могут аннулировать права через суд по различным, в том числе и медицинским, показаниям. Кроме того, еще в 2013 году в силу вступили поправки в закон "О безопасности дорожного движения", где определено, что при получении медсправки на водительские права гражданин должен быть обследован психиатром и наркологом в специализированных государственных и муниципальных медорганизациях по месту жительства, либо по месту пребывания водителя.

Напомним, изначально суд приговорил Мару Багдасарян к административным работам в виде очистки улиц от снега. Однако девушка предоставила документы о наличии заболеваний, противопоказанных для подобного физического труда. В результате суд отменил прежний вердикт и заменил его сортировкой бумаг в ГБУ "Жилищник".

Как писали Dni.ru, Савеловская прокуратура Москвы подала иск о лишении гонщицы Мары Багдасарян водительских прав в связи с обнаружением у нее заболеваний, противопоказанных для управления транспортным средством. "Согласно требованиям действующего федерального законодательства, право на управление транспортными средствами находится в прямой зависимости от состояния здоровья водителя", – пояснили следователи.