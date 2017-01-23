Скандальные гонки дорого обошлись Маре Багдасарян

Не утихает скандал вокруг гонок представителей золотой молодежи на внедорожнике Mercedes-Benz. Одна из стритрейсерш уже предстала перед судом и теперь должна ответить за свои нарушения по закону.

Участница нашумевшей уличной гонки на Gelandewagen Мара Багдасарян оплатила все штрафы, назначенные ей мировым судом за административные нарушения, на сумму 183 тысячи рублей. Об этом сообщил пресс-секретарь Савеловского суда Константин Тимошенко. "На сегодняшний день Багдасарян оплатила всю сумму штрафов, вынесенных ей по административным правонарушениям", – цитирует слова представителя суда ТАСС.

Напомним, в декабре 2016 года мировой суд за 12 дней рассмотрел 72 дела об административных правонарушениях со стороны Мары Багдасарян. В качестве наказания суд назначил нарушительнице закона 595 часов обязательных работ, штрафы на сумму 183 тысяч рублей, а также административные аресты на 10 и 14 суток.

Сообщалось, что изначально Мару Багдасарян приговорили к административным работам в виде очистки улиц от снега. Однако девушка предоставила документы о наличии ряда заболеваний, при которых противопоказаны физические нагрузки на улице. В результате суд отменил прежний вердикт и заменил его сортировкой бумаг в жилищном управлении. Позже стало известно, что 12 января Багдасарян приговорили к административному аресту за прогулы обязательных работ, назначенных решением суда.

Девушка также проходила свидетелем по уголовному делу о гонках представителей золотой молодежи на внедорожнике Mercedes-Benz. За участие в них и нарушение ПДД она ранее отбыла административный арест сроком в десять дней.

Тем временем Савеловская прокуратура Москвы подала иск о лишении гонщицы Мары Багдасарян водительских прав из-за медицинских противопоказаний. Как писали Dni.Ru, в результате нарушительница может лишиться самого дорогого, ведь практически всю свою сознательную жизнь она провела за рулем. По закону право на управление транспортными средствами находится в прямой зависимости от состояния здоровья водителя, пояснили следователи.