Гонщица Багдасарян протаранила авто с беременной

Скандальная московская стритрейсерша Мара Багдасарян оказалась замешана еще в одном крупном ДТП. На большой скорости автомобиль гонщицы врезался в иномарку, за рулем которой сидела беременная женщина.

Инцидент произошел в 2013 году у столичного метро "Аэропорт".Спортивный Nissan GTR гонщицы на скорости 160 километров в час протаранил Infiniti QX, ожидавший зеленого сигнала светофора, передает Life.ru.

От сильного удара иномарка, за рулем которой была 25-летняя беременная женщина, перевернулась и перелетела через пешеходный переход. Infiniti повредился так сильно, что его пришлось отдать на списание.

"Машина была вся разбита, позже ее списали. Но нас всех тогда волновало не это. Я была в положении, и мы боролись за то, чтобы спасти ребенка", – вспоминает пострадавшая Елена.

Тогда женщина находилась на втором месяце беременности. К счастью, жизнь ее ребенку удалось сохранить. Спустя семь месяцев у Елены родилась дочь, которую назвали Марией. Сейчас страховая компания в судах пытается взыскать с Багдасарян стоимость компенсации разбитой ею Infiniti.

Напомним, в декабре 2016 года мировой суд за 12 дней рассмотрел 72 дела об административных правонарушениях со стороны Мары Багдасарян. В качестве наказания суд назначил нарушительнице закона 595 часов обязательных работ, штрафы на сумму 183 тысяч рублей, а также административные аресты на 10 и 14 суток.

Девушка также проходила свидетелем по уголовному делу о гонках представителей золотой молодежи на внедорожнике Mercedes-Benz. За участие в них и нарушение ПДД она ранее отбыла административный арест сроком в десять дней.

