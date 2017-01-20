У гонщицы Мары Багдасарян отнимают самое дорогое

Савеловская прокуратура Москвы подала иск о лишении гонщицы Мары Багдасарян водительских прав в связи с обнаружением у нее заболеваний, противопоказанных для управления транспортным средством. Таким образом, девушку лишат самого дорого, ведь практически всю свою сознательную жизнь она провела за рулем.

В столичной прокуратуре заявили, что в результате проверки сведения о "наличии у Багдасарян медицинских противопоказаний" подтвердились. "В Савеловский районный суд Москвы в порядке статьи 45-ой Гражданско-правового кодекса России прокурором направлено исковое заявление о прекращении права на управление транспортными средствами", – цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

"Согласно требованиям действующего федерального законодательства право на управление транспортными средствами находится в прямой зависимости от состояния здоровья водителя", – пояснили следователи. По словам представителя прокуратуры, правомерность управления автомобилем проверялась "на основании представления мирового судьи судебного участка номер 352 района Аэропорт Москвы".

Прокуратура подала иск против гонщицы в соответствии со статьей 38 Федерального закона "О безопасности дорожного движения". "Наличие медицинских противопоказаний и определенных заболеваний может влиять на безопасность как самого водителя, так и иных участников дорожного движения", – отметили в пресс-службе.

Изначально суд приговорил Мару Багдасарян к административным работам в виде очистки улиц от снега, сообщает Life.ru. Однако девушка предоставила документы о наличии заболеваний, противопоказанных для подобного физического труда. В результате суд отменил прежний вердикт и заменил его сортировкой бумаг в ГБУ "Жилищник", сообщает "РЕН ТВ".

Как ранее писали Dni.Ru, 12 января 2017 года участницу скандальных гонок на Gelandewagen Мару Багдасарян арестовали на 15 суток из-за пропуска обязательных работ. Защита девушки обжаловала арест 16 января.