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У гонщицы Мары Багдасарян отнимают самое дорогое
В столичной прокуратуре заявили, что в результате проверки сведения о "наличии у Багдасарян медицинских противопоказаний" подтвердились. "В Савеловский районный суд Москвы в порядке статьи 45-ой Гражданско-правового кодекса России прокурором направлено исковое заявление о прекращении права на управление транспортными средствами", – цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.
"Согласно требованиям действующего федерального законодательства право на управление транспортными средствами находится в прямой зависимости от состояния здоровья водителя", – пояснили следователи. По словам представителя прокуратуры, правомерность управления автомобилем проверялась "на основании представления мирового судьи судебного участка номер 352 района Аэропорт Москвы".
Прокуратура подала иск против гонщицы в соответствии со статьей 38 Федерального закона "О безопасности дорожного движения". "Наличие медицинских противопоказаний и определенных заболеваний может влиять на безопасность как самого водителя, так и иных участников дорожного движения", – отметили в пресс-службе.
Изначально суд приговорил Мару Багдасарян к административным работам в виде очистки улиц от снега, сообщает Life.ru. Однако девушка предоставила документы о наличии заболеваний, противопоказанных для подобного физического труда. В результате суд отменил прежний вердикт и заменил его сортировкой бумаг в ГБУ "Жилищник", сообщает "РЕН ТВ".
Как ранее писали Dni.Ru, 12 января 2017 года участницу скандальных гонок на Gelandewagen Мару Багдасарян арестовали на 15 суток из-за пропуска обязательных работ. Защита девушки обжаловала арест 16 января.
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