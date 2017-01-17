Маре Багдасарян может грозить бесплодие

Савеловский суд Москвы 17 января отклонил жалобу защиты скандально известной стритрейсершы Мары Багдасарян на административный арест. Несмотря на все аргументы, девушка останется за решеткой.

Суд остался непреклонен к гонщице. В качестве аргумента адвокат девушки привел тот факт, что Маре необходимо пройти врачей в преддверии серьезной операции.

"Моей подзащитной может грозить бесплодие, ей нужно снять брекеты", – цитирует адвоката стритрейсерши Давида Кемуларию "Московский комсомолец". Между тем, Багжасарян жаловалась своему отцу на бессонницу. Девушка попросила передать ей снотворное. "То, что ты мне привозил, не помогает", – пожаловалась Мара.

Напомним, во время заседания гонщицу отчитал отец. Эльмар Багдасарян шепотом отругал непутевую дочь. Он пригрозил выслать строптивую дочь из Москвы подальше от плохой компании. Стритрейсерша, обидевшись на публичные назидания отца, пересела от него к адвокату.

Вот как работать в таких условиях ? Видео опубликовано Мара (@049mara) Янв 10 2017 в 3:09 PST

Отметим, ранее работодатель Мары Багдасарян пожаловался, что девушка прогуливала назначенную судом отработку. Выяснилось, что в материалах дела гонщицы есть справка из ГБУ "Жилищник", согласно которой девушка с 30 ноября 2016 года по 9 января 2017-го не обращалась в управление по поводу исправительных работ.

Как писали Dni.ru, 12 января участницу скандальных гонок на Gelandewagen Мару Багдасарян арестовали на 15 суток из-за пропуска обязательных работ. Защита девушки обжаловала арест 16 января.

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