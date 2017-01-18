Жириновский "отправил" Багдасарян в тюрьму

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что иногда в тюрьмах оказываются люди, которых туда не следовало помещать. В качестве примера он привел случай женщины, выкравшей из больницы маленького ребенка, от которого отказалась мать. В ходе дальнейшего разбирательства похитительница оказалась за решеткой.

"За что в тюрьмы сажаете людей?" – цитирует Life.ru Владимира Жириновского. По его мнению, есть нарушители, куда больше заслуживающие сурового наказания. "Вот Мара Багдасарян заслуживает", – заметил лидер ЛДПР. Ранее он уже высказывался по поводу гонщицы, отмечая, что ее история стала популярнее, чем сказка о Красной Шапочке.