Отец зашипел на Мару Багдасарян в суде

Отец участницы скандальных гонок на Gelandewagen Мары Багдасарян с яростью отчитал ее в зале суда. Бизнесмен пригрозил непутевой дочери ссылкой в другой город.

Во время заседания в Савеловском суде 17 января, где рассматривается апелляция на решение о новом аресте Мары Багдасарян, гонщицу отчитал отец. Эльмар Багдасарян шепотом отругал непутевую дочь. Стритрейсерша, обидевшись на публичные назидания отца, пересела от него к адвокату.

"Любой нормальный человек понимает с одного раза. Если хоть один твой друг будет оказывать на тебя влияние, будешь в другом городе жить, я не шучу. Переедешь!" – цитирует Эльмара Багдасарян Life.ru.

Досталось гонщице и от работодателя, который пожаловался, что девушка прогуливала назначенную судом отработку. Выяснилось, что в материалах дела Багдасарян есть справка из ГБУ "Жилищник", согласно которой девушка с 30 ноября 2016 года по 9 января 2017-го не обращалась в управление по поводу исправительных работ.

На это адвокат стритрейсерши пояснил, что первоначально девушке дали неправильный адрес, по которому ей предстоит трудиться. Защита Багдасарян уверяет, что по телефону пристав сообщил, что Маре нужно выходить на работу только 10 января, что она и сделала.

Эльмар Багдасарян за дочку в этом случае заступился. Он заявил, что Мара в декабре болела воспалением легких. По словам предпринимателя, он предупреждал, что девушка не может выйти на работу, но приставы якобы менялись.

Вот как работать в таких условиях ? Видео опубликовано Мара (@049mara) Янв 10 2017 в 3:09 PST

Напомним, 12 января участницу скандальных гонок на Gelandewagen Мару Багдасарян арестовали на 15 суток из-за пропуска обязательных работ. Защита девушки обжаловала арест 16 января.