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Гонщицу Мару Багдасарян могли подставить

Мара Багдасарян. Фото: /vk.com/id335021442
Адвокат гонщицы Мары Багдасарян заявил, что судебные приставы намеренно дезинформировали его подзащитную о дате начала исправительных работ. Таким образом, по его мнению, они добивались повторного задержания девушки.
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По словам юриста Давида Кемуларии, на работу Мара Багдасарян должна была выйти еще в конце 2016 года. "В те дни, в частности 19 декабря, у нее резко ухудшилось состояние здоровья. Все документы приставам мы предоставили", – заявил юрист.

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Также он отметил, что уже в 2017 году, после двух рабочих дней, "12 января с утра судебные приставы срочно вызвали" Мару Багдасарян. Служители закона уведомили гонщицу, что приступить к работе она должна была не 10, а 9 января.

"Они сказали: извините, у нас ошибочка вышла. Вся эта процедура заняла целый день. В итоге получились два прогула, и на этом основании ее арестовали. Из суда ее сразу же отправили в СИЗО", – заявил адвокат.

По мнению Давида Кемуларии, судебные приставы допустили такую ситуацию намеренно, чтобы "еще сильнее наказать" гонщицу. "Жалоба на действия судебных приставов готова, буду требовать, чтобы Мару освободили, и доказывать, что доказательства приставов были фальсифицированы", – заявил юрист.

Вот как работать в таких условиях ?

Видео опубликовано Мара (@049mara)

Между тем адвокат гонщицы отметил, что жить свободно ей мешают "какие-то силы". "Нам очень помогла встреча с представителями ГИБДД. 9 января с Марой встретились глава ГИБДД Москвы Виктор Коваленко и командир спецбатальона Васюта, за что мы им очень благодарны. Они провели с Марой разъяснительную беседу, обсуждали с ней, как себя вести, как не допускать правонарушений. И сейчас у ГИБДД к Маре нет никаких вопросов. Мы принесли квитанции об оплате всех штрафов, и нам дали соответствующую бумагу", – заявил Давид Кемулария.

Напомним, на основании двух прогулов суд составил в отношении Мары Багдасарян протокол по статье "Уклонение от исполнения административного наказания". Это предусматривает административный штраф в размере от 150 до 300 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Мара Багдасарян. Фото: vk.com

Автор: Константин Улюкаев16 января 2017, 14:46

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