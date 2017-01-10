Оголившаяся гонщица Багдасарян удивлена скандалом

Стритрейсерша Мара Багдасарян, участвовавшая в гонках на Gelandewagen вместе с сыном вице-президента ЛУКОЙЛа Русланом Шамсуаровым, недоумевает из-за прикованного к ней внимания СМИ. По словам девушки, она всего лишь не оплатила штрафы, которые есть у каждого.

"Я честно не понимаю, в чем прикол такого сериала обо мне, как будто других проблем в стране нет. Каждый день убийства, аварии... Я всего лишь не уследила за штрафами, которые приходят на адрес, где не живу уже четыре года. Всего лишь штрафы, которые есть у каждого, кто водит авто. Почему меня так?" – цитирует Мару Багдасарян РЕН ТВ.

Девушка объяснила и перемены во внешности. "Я только в ноябре прошлого года пришла в себя внешне после аварии, где сильно пострадала в октябре 2015 года, где была пассажиркой", – сообщила она в социальной сети Instagram.

"Многие пишут, что в новостях я одна, а в жизни или в инсте другая. На тот момент нельзя было загорать, были отеки. Да и когда нас задержали, мы не спали несколько суток, что уж говорить об уходе и косметике", – заявила Багдасарян.

Недавно гонщица опубликовала в социальных сетях откровенные фотографии, которые привлекли внимание как подписчиков, так и СМИ. Однако через некоторое время она удалила эти снимки.

Напомним, что в ночь на 6 января сотрудники ГИБДД остановили Багдасарян для проверки документов. Правоохранители оформили протокол за неуплату 55 штрафов за нарушение правил ПДД на сумму 183 тысячи рублей.

К месту задержания на Mercedes GL подъехали друзья Мары. Один из них представился ее двоюродным братом, сообщает Life.ru. Он предоставил сотрудникам ГИБДД кипу квитанций о погашении штрафов, но стражей порядка эти документы не удовлетворили.

После этого гонщица села во внедорожник приятелей и попыталась скрыться. Сотрудники правоохранительных органов вскоре задержали преступницу. Попытку уехать она объяснила ухудшившимся самочувствием.

Девушка отказалась от помощи автоинспекторов и вызвала скорую помощь самостоятельно. Врачи доставили ее в больницу с диагнозом "состояние после судорожного припадка". При этом Багдасарян покинула медицинское учреждение сразу после осмотра.