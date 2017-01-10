Фотографии были опубликованы незадолго до Нового года и во время праздников
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Оголившаяся гонщица Багдасарян удивлена скандалом
"Я честно не понимаю, в чем прикол такого сериала обо мне, как будто других проблем в стране нет. Каждый день убийства, аварии... Я всего лишь не уследила за штрафами, которые приходят на адрес, где не живу уже четыре года. Всего лишь штрафы, которые есть у каждого, кто водит авто. Почему меня так?" – цитирует Мару Багдасарян РЕН ТВ.
Девушка объяснила и перемены во внешности. "Я только в ноябре прошлого года пришла в себя внешне после аварии, где сильно пострадала в октябре 2015 года, где была пассажиркой", – сообщила она в социальной сети Instagram.
"Многие пишут, что в новостях я одна, а в жизни или в инсте другая. На тот момент нельзя было загорать, были отеки. Да и когда нас задержали, мы не спали несколько суток, что уж говорить об уходе и косметике", – заявила Багдасарян.
Недавно гонщица опубликовала в социальных сетях откровенные фотографии, которые привлекли внимание как подписчиков, так и СМИ. Однако через некоторое время она удалила эти снимки.
Напомним, что в ночь на 6 января сотрудники ГИБДД остановили Багдасарян для проверки документов. Правоохранители оформили протокол за неуплату 55 штрафов за нарушение правил ПДД на сумму 183 тысячи рублей.
К месту задержания на Mercedes GL подъехали друзья Мары. Один из них представился ее двоюродным братом, сообщает Life.ru. Он предоставил сотрудникам ГИБДД кипу квитанций о погашении штрафов, но стражей порядка эти документы не удовлетворили.
После этого гонщица села во внедорожник приятелей и попыталась скрыться. Сотрудники правоохранительных органов вскоре задержали преступницу. Попытку уехать она объяснила ухудшившимся самочувствием.
Девушка отказалась от помощи автоинспекторов и вызвала скорую помощь самостоятельно. Врачи доставили ее в больницу с диагнозом "состояние после судорожного припадка". При этом Багдасарян покинула медицинское учреждение сразу после осмотра.
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