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Мару Багдасарян вновь отправили за решетку
Не успела Мара Багдасарян толком почувствовать на себе все тяготы исправительных работ, как ее тут же вернули за решетку. Соответствующее решение вынес мировой судья участка №353 в Москве.
Гонщицу приговорили к административному аресту сроком на 15 суток. Поводом для назначения очередного наказание стало уклонение от обязательных работ, передает ТАСС.
Напомним, нарушительница уже побывала за решеткой из-за любви к высоким скоростям и тяге к нарушению правил дорожного движения. Ранее суд приговаривал ее к 24 суткам административного ареста.
Кроме того, Багдасарян предстоит отбыть 595 часов исполнительных работ. Она приступила к своим обязанностям в начале января, но сразу же пожаловалась на тяжелые условия труда.
В свой первый рабочий день дочь бизнесмена Эльмара Багдасаряна отработала всего четыре часа, правда, в плотном окружении журналистов. По словам нарушительницы, именно репортеры мешают ей добросовестно трудиться. "Вот как работать в таких условиях?" – возмущается она в социальных сетях.
Важно отметить, что нарушительница уже встала на путь исправления. Помогли ей в этом начальник ГИБДД по Москве Виктор Коваленко и командир 6-го батальона ГИБДД полковник Константин Васюта. "Знаете, что я поняла для себя? Что ездить по правилам гораздо интересней, чем их нарушать. Не гоняйте, ребята", – написала Багдасарян после беседы с правоохранителями.
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