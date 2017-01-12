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Авто

Мару Багдасарян вновь отправили за решетку

Мара Багдасарян. Фото: vk.com/mara049
В Москве арестовали скандально известную гонщицу Мару Багдасарян. Любительницу нарушить правила дорожного движения приговорили к административному аресту.
прочитано 15868 раз

Не успела Мара Багдасарян толком почувствовать на себе все тяготы исправительных работ, как ее тут же вернули за решетку. Соответствующее решение вынес мировой судья участка №353 в Москве.

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Мара Эльмаровна Багдасарян Стритрейсер

Гонщицу приговорили к административному аресту сроком на 15 суток. Поводом для назначения очередного наказание стало уклонение от обязательных работ, передает ТАСС.

Напомним, нарушительница уже побывала за решеткой из-за любви к высоким скоростям и тяге к нарушению правил дорожного движения. Ранее суд приговаривал ее к 24 суткам административного ареста.

Кроме того, Багдасарян предстоит отбыть 595 часов исполнительных работ. Она приступила к своим обязанностям в начале января, но сразу же пожаловалась на тяжелые условия труда.

В свой первый рабочий день дочь бизнесмена Эльмара Багдасаряна отработала всего четыре часа, правда, в плотном окружении журналистов. По словам нарушительницы, именно репортеры мешают ей добросовестно трудиться. "Вот как работать в таких условиях?" – возмущается она в социальных сетях.

Важно отметить, что нарушительница уже встала на путь исправления. Помогли ей в этом начальник ГИБДД по Москве Виктор Коваленко и командир 6-го батальона ГИБДД полковник Константин Васюта. "Знаете, что я поняла для себя? Что ездить по правилам гораздо интересней, чем их нарушать. Не гоняйте, ребята", – написала Багдасарян после беседы с правоохранителями.

Автор: Евгений Мышко12 января 2017, 20:30

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