Мару Багдасарян вновь отправили за решетку

В Москве арестовали скандально известную гонщицу Мару Багдасарян. Любительницу нарушить правила дорожного движения приговорили к административному аресту.

Не успела Мара Багдасарян толком почувствовать на себе все тяготы исправительных работ, как ее тут же вернули за решетку. Соответствующее решение вынес мировой судья участка №353 в Москве.

Гонщицу приговорили к административному аресту сроком на 15 суток. Поводом для назначения очередного наказание стало уклонение от обязательных работ, передает ТАСС.

Напомним, нарушительница уже побывала за решеткой из-за любви к высоким скоростям и тяге к нарушению правил дорожного движения. Ранее суд приговаривал ее к 24 суткам административного ареста.

Кроме того, Багдасарян предстоит отбыть 595 часов исполнительных работ. Она приступила к своим обязанностям в начале января, но сразу же пожаловалась на тяжелые условия труда.

В свой первый рабочий день дочь бизнесмена Эльмара Багдасаряна отработала всего четыре часа, правда, в плотном окружении журналистов. По словам нарушительницы, именно репортеры мешают ей добросовестно трудиться. "Вот как работать в таких условиях?" – возмущается она в социальных сетях.

Видео опубликовано Мара (@049mara) Янв 10 2017 в 3:09 PST

Важно отметить, что нарушительница уже встала на путь исправления. Помогли ей в этом начальник ГИБДД по Москве Виктор Коваленко и командир 6-го батальона ГИБДД полковник Константин Васюта. "Знаете, что я поняла для себя? Что ездить по правилам гораздо интересней, чем их нарушать. Не гоняйте, ребята", – написала Багдасарян после беседы с правоохранителями.