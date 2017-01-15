Мара Багдасарян вновь устроила гонки по Москве

Участница скандальных гонок на Gelandewagen Мара Багдасарян 40 раз попалась на камерах за месяц на свободе, гоняя по Москве. У любительницы нарушить правила дорожного движения могут отобрать права.

Скандально известная гонщица, получившая известность после гонок с сыном вице-президента "Лукойла" Русланом Шамсуаровым, четырежды за месяц превысила установленную скорость на 80 километров в час. Еще четырежды – на 60–80 километров. Восемь раз превысила на 60–80 км/час. И 23 раза – на 20–40 километров.



Как стало известно из документов, направленных в суд, обретя свободу в прошлый раз, мажорка воздерживалась от правонарушений почти десять дней. Но уже 10 декабря попалась на превышении установленной скорости на 20-40 км/ч. 12 и 16 декабря – еще по одному аналогичному правонарушению. Как пишет Life.ru, 19 декабря стритрейсерша подогревала "жажду скорости" превышением на 20-40 и 40-60 км/час.

И словно вновь убедившись в своей безнаказанности Багдасарян 20 декабря устроила гонки по Москве. В этот день она попалась на превышении скорости шесть раз, в том числе разгоняясь белее чем на 80 километров свыше установленного предела.

С этого момента любительница острых ощущений вновь начала гонять по Москве. Всего за месяц она нарушила ПДД 40 раз, 39 — это нарушение скоростного режима и однажды – нарушение правил разметки.

Как писали Dni.ru, Мара вышла на свободу 30 ноября 2016 года после первого ареста. В ночь с 5 на 6 января сотрудники ГИБДД опять остановили Багдасарян для проверки документов. Стражи порядка оформили в отношении нарушительницы протокол за неуплату 55 штрафов за нарушение правил ПДД на сумму в 183 тысячи рублей. Но 8 января 2017 года ее задержали. Девушка, которую суд приговорил к исправительным работам, не только не выходила на работу, но и не оплачивала свои старые штрафы.







Хотя на следующий день Мара объявилась на работе в сопровождении пристава, она тут же показала справку о невозможности исполнять физический труд и была оставлена в офисе на бумажную работу. Впрочем, через два дня мировой суд вновь отправил ее под арест — на этот раз на 15 суток за прогулы исправительных работ. Сейчас девушка вновь сидит за решеткой.

