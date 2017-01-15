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Мара Багдасарян вновь устроила гонки по Москве
Скандально известная гонщица, получившая известность после гонок с сыном вице-президента "Лукойла" Русланом Шамсуаровым,
четырежды за месяц превысила установленную скорость на 80 километров в час. Еще четырежды – на 60–80
километров. Восемь раз превысила на 60–80 км/час. И 23 раза – на 20–40
километров.
Как стало известно из документов, направленных в суд, обретя свободу в прошлый раз, мажорка воздерживалась от правонарушений почти десять дней. Но уже 10 декабря попалась на превышении установленной скорости на 20-40 км/ч. 12 и 16 декабря – еще по одному аналогичному правонарушению. Как пишет Life.ru, 19 декабря стритрейсерша подогревала "жажду скорости" превышением на 20-40 и 40-60 км/час.
И словно вновь убедившись в своей безнаказанности Багдасарян 20 декабря устроила гонки по Москве. В этот день она попалась на превышении скорости шесть раз, в том числе разгоняясь белее чем на 80 километров свыше установленного предела.
С этого момента любительница острых ощущений вновь начала гонять по Москве. Всего за месяц она нарушила ПДД 40 раз, 39 — это нарушение скоростного режима и однажды – нарушение правил разметки.
Как писали Dni.ru,
Мара вышла на свободу 30 ноября 2016 года после первого ареста. В ночь с 5 на 6 января сотрудники ГИБДД опять остановили Багдасарян для проверки документов. Стражи порядка оформили в отношении
нарушительницы протокол за неуплату 55 штрафов за нарушение правил ПДД
на сумму в 183 тысячи рублей.
Но 8 января 2017 года ее задержали. Девушка, которую
суд приговорил к исправительным работам, не только не выходила на
работу, но и не оплачивала свои старые штрафы.
Хотя на следующий день
Мара объявилась на работе в сопровождении пристава, она тут же показала справку о невозможности исполнять физический труд и была
оставлена в офисе на бумажную работу. Впрочем, через два дня мировой суд вновь отправил ее под арест — на этот раз на 15 суток за прогулы исправительных работ.
Сейчас девушка вновь сидит за решеткой.
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