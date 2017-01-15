Мара Багдасарян вновь устроила гонки по Москве

Гибель экс-солистки "Лицея" Смертельная выходка автохамки Последние дни Обамы Россия ополчилась против Пугачевой Дом-2
Авто

Сергея Карякина признали лучшим квадроциклистом мира

Накануне дня рождения россиянин сделал подарок поклонникам
Авто

Наезд Mercedes на трех пешеходов на севере Москвы попал на видео

В результате трагедии пострадала семья с ребенком
партнеры
Воскресенье 15 января
Лента новостей
17:52
В Петербурге мужчина упал с дивана и разбился насмерть
15:49
Воробьев со скандалом расстался с невестой
15:15
Под Тамбовом жестоко убита спящая семья
14:49
19-летний стрелок открыл огонь из автомата на Ленинградском шоссе
14:43
Шипулин в Рупольдинге отдал бронзу чеху
14:32
Четырехлетнему сыну Бледанс сделали операцию
14:04
Звезда Мариинки умерла на руках врачей
13:41
Красотки токийского автосалона-2017
13:09
Сын стал свидетелем страшной трагедии с известным режиссером
12:48
Cвадьба с Нетребко поразила роскошью
11:46
Самолет попал в аварию в Домодедово
11:12
Плачущий Байден стал поводом для шуток
10:38
Мистические знаки судьбы Ингрид Бергман
10:29
У Дмитрия Нагиева нашли еще троих детей
21:34
18-летний юноша упал с 83-го этажа "Москва-Сити" на глазах отца
21:18
Звезда Мариинки внезапно умерла в 37 лет
18:51
Очевидцы о падении мужчины с 83-го этажа "Москва-Сити"
18:27
Лучшие роли Алана Рикмана
17:56
Бондарчук увез Андрееву из России
17:49
Захарова уличила Германию в информационной атаке
17:15
Юноша выпал с 86-го этажа башни "Москва-Сити"
16:44
Объявлены новые цены на водку
16:42
Михалкову поздравили с беременностью
16:09
Список погибших и пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии
16:01
Пухлая балерина показала страсть к танцам
15:47
Американского журналиста заело на слове "Россия"
15:46
Министр Колобков считает незаконным отстранение лыжников
15:20
Любовник разоткровенничался о романе с женой ангарского маньяка
15:00
Тысячи человек просят посадить преградившую дорогу "скорой" автохамку
14:34
На Хворостовского свалились несчастья
14:20
Россия отправляет в Крым ракеты С-400
13:46
Доберман пытался пожевать нос Божены Рынски
13:14
Трамп поставил условие по санкциям против России
13:07
Михаила Ефремова возят в инвалидной коляске
12:28
Ангарский маньяк-милиционер вернулся на место убийства
11:50
Рудковская возмутила своим поступком
11:48
Невестка президента Чили угодила в скандал
11:09
Эмбер Херд получила после развода с Деппом собак и лошадь
10:39
У журналистов нашли человеческие останки с рейса MH17
22:00
Убийство ветерана спецназа в кафе попало на видео
21:58
В Сети испугались видео с призраком
21:46
Украина лишилась соглашения с Россией о достройке АЭС
21:44
22-летняя жена родила 52-летнему Гордону четвертого ребенка
21:35
Команда Трампа готовится к телефонному разговору с Путиным
21:32
Российская фигуристка сбежала в Венгрию
21:26
В Турции схватили сообщников стамбульского стрелка
21:16
Грузовик протаранил школу для девочек в Пакистане
21:14
Сколько продуктов подделывают в России
21:09
Врачи 13 лет лечили пациентку не от той болезни
21:05
Зараженные ВИЧ дети испытывают ужас и страх
20:55
По Петербургу разбросали головы коров
20:48
Семью Елизаветы II посетила смерть
20:35
Андрей Малахов попал в скандал с детьми
20:06
Россиянина порезали в Аргентине
20:04
Эрнст оправдался за Пугачеву
19:58
Нелепого Саакашвили поймали в Нью-Йорке (видео)
19:44
Террористы применили химическое оружие в Сирии
19:42
Банду вербовщиков "ИГ" обезвредили в Чечне
19:30
Таинственно исчезнувшую мать двоих детей задушил бывший муж
19:08
Машина сбила трех человек на севере Москвы
19:00
Сеть взорвал убийственный флешмоб
18:59
Экс-солистка "Блестящих" вспылила из-за пластики
18:51
Глеб Клубничка о скандале с наркотиками в "Доме-2"
18:41
При тушении пожара на юго-западе Москвы спасли семь человек
18:34
Греф публично поспорил с Чубайсом
18:21
Черное море покрылось льдом
18:20
Культовые фильмы ужасов о неизбежности рока
17:57
Джулию Робертс поймали на измене супругу
17:57
По льду Чудского озера разрешили гулять
17:50
Журналистку осудили на три года за подножку беженцу
17:49
Дочь Валерии похвасталась новой квартирой
17:46
Бывший муж озвучил неожиданную причину смерти Роштаковой
17:42
В Подмосковье из пожара спасли многодетную семью
17:33
Министр обороны Польши объявил о победе над Россией
17:32
Эксперты высоко оценили первые сто дней новой Думы
17:30
Почему на матче в Чехии освистали гимн России
17:25
Мать убитой девочки ищет няню Бобокулову
17:22
Как детей заражают ВИЧ
17:18
ФАС займется произволом дальневосточных энергетиков
17:12
В Мурманске спасли найденного в сугробе суриката Тимона
16:59
Госдума осталась без прогульщиков
16:58
Несбывшиеся мечты покойной экс-солистки "Лицея"
16:50
Избранница танцующего миллионера прячет живот
16:49
Жена ушла от звезды шоу "Точь-в-точь" после измены
16:41
Дешевый самогон вытеснит суррогаты
16:36
Яркая жизнь погибшей экс-солистки "Лицея"
16:29
Володин призвал депутатов болеть дома
16:22
Скворцову рассмешили новые ограничения на курение
16:06
Как Порошенко Януковича переплюнул
16:04
Над изъятыми детьми с ВИЧ нависла новая угроза
16:00
Певицу из "Лицея" могли убить из-за дележа квартиры
15:55
"Нехорошие квартиры" на рынке недвижимости
15:53
Минздрав внес 28 спиртовых настоек в группу риска
15:45
В Марселе прогремели два мощных взрыва
15:40
Звезда "Лицея" Настя Макаревич: Я в шоке от смерти Жанны Роштаковой!
15:35
Зять жестко подставил Церетели
15:31
В России предлагают отбирать детей за долги ЖКХ
15:26
Под Воронежем женщина напоила сына кислотой
15:16
В Москве продавцы прогнали вооруженного грабителя
15:06
На чьей стороне Трамп на самом деле

Самое читаемое

Пугачева без макияжа и в джинсах поразила худобой
В Великобритании объявили о смерти Елизаветы II
Корчевников набросился на Джигурду с кулаками
Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
Фото малыша Собчак взорвало Сеть
Авто

Мара Багдасарян вновь устроила гонки по Москве

Мара Багдасарян. Фото: vk.com/id335021442
Участница скандальных гонок на Gelandewagen Мара Багдасарян 40 раз попалась на камерах за месяц на свободе, гоняя по Москве. У любительницы нарушить правила дорожного движения могут отобрать права.
прочитано 8302 раза

Скандально известная гонщица, получившая известность после гонок с сыном вице-президента "Лукойла" Русланом Шамсуаровым, четырежды за месяц превысила установленную скорость на 80 километров в час. Еще четырежды – на 60–80 километров. Восемь раз превысила на 60–80 км/час. И 23 раза – на 20–40 километров.

ПО ТЕМЕ

Мару Багдасарян вновь отправили за решетку

Мара Багдасарян пожаловалась на условия работы

Мару Багдасарян выселяют из Москвы

 Мара Эльмаровна Багдасарян

Мара Эльмаровна Багдасарян Стритрейсер

Как стало известно из документов, направленных в суд, обретя свободу в прошлый раз, мажорка воздерживалась от правонарушений почти десять дней. Но уже 10 декабря попалась на превышении установленной скорости на 20-40 км/ч. 12 и 16 декабря – еще по одному аналогичному правонарушению. Как пишет Life.ru, 19 декабря стритрейсерша подогревала "жажду скорости" превышением на 20-40 и 40-60 км/час.

И словно вновь убедившись в своей безнаказанности Багдасарян 20 декабря устроила гонки по Москве. В этот день она попалась на превышении скорости шесть раз, в том числе разгоняясь белее чем  на 80 километров свыше установленного предела. 

С этого момента любительница острых ощущений вновь начала гонять по Москве. Всего за месяц она нарушила ПДД 40 раз, 39 — это нарушение скоростного режима и однажды – нарушение правил разметки.

Мара Багдасарян. Фото: vk.com/id335021442

Как писали Dni.ru, Мара вышла на свободу 30 ноября 2016 года после первого ареста. В ночь с 5 на 6 января сотрудники ГИБДД опять остановили Багдасарян для проверки документов. Стражи порядка оформили в отношении нарушительницы протокол за неуплату 55 штрафов за нарушение правил ПДД на сумму в 183 тысячи рублей. Но 8 января 2017 года ее задержали. Девушка, которую суд приговорил к исправительным работам, не только не выходила на работу, но и не оплачивала свои старые штрафы.


Хотя на следующий день Мара объявилась на работе в сопровождении пристава, она тут же показала справку о невозможности исполнять физический труд и была оставлена в офисе на бумажную работу. Впрочем, через два дня мировой суд вновь отправил ее под арест — на этот раз на 15 суток за прогулы исправительных работ. Сейчас девушка вновь сидит за решеткой.

Автор: Олег Шивалов15 января 2017, 17:41

комментарии

Политика

Как Порошенко Януковича переплюнул
Министр обороны Польши объявил о победе над Россией
Депутат Рады готовит парад на Красной площади
Песков о взаимном уважении Путина и Трампа

Шоу-бизнес

Бузова утешила Воробьева после измены
Cвадьба с Нетребко поразила роскошью
Четырехлетнему сыну Бледанс сделали операцию
Воробьев со скандалом расстался с невестой

Проишествия

Под Тамбовом жестоко убита спящая семья
Самолет попал в аварию в Домодедово
18-летний юноша упал с 83-го этажа "Москва-Сити" на глазах отца
Зараженные ВИЧ дети испытывают ужас и страх

Lifestyle

Звезда Мариинки умерла на руках врачей
Сын стал свидетелем страшной трагедии с известным режиссером
Мистические знаки судьбы Ингрид Бергман
Культовые фильмы ужасов о неизбежности рока
Шоу-бизнес

Воробьев со скандалом расстался с невестой

Талантливый певец, актер и режиссер сообщил о том, что его сердце снова свободно
Lifestyle

Сын стал свидетелем страшной трагедии с известным режиссером

В Москву эвакуирован Федор Кудряшов, впавший в кому после несчастного случая в Паттайе
Шоу-бизнес

Cвадьба с Нетребко поразила роскошью

Среди гостей торжества были замечены Филипп Киркоров, Игорь Николаев и Стас Михайлов
Lifestyle

Звезда Мариинки внезапно умерла в 37 лет

Эдуард Цанга был бас-баритоном оперной труппы

Гороскоп

У Дмитрия Нагиева нашли еще троих детей
Тайны характера Евгения Плющенко
Ирину Слуцкую предупредили об операции
Илья Авербух женится во второй раз

Фоторепортажи

Красотки токийского автосалона-2017
Пухлая балерина показала страсть к танцам
Михаила Ефремова возят в инвалидной коляске
Лучшие роли Алана Рикмана

Спорт

Российская фигуристка сбежала в Венгрию
Почему на матче в Чехии освистали гимн России
Украинский комментатор цинично пошутил над сборной России
Олимпийская чемпионка Алия Мустафина ждет ребенка

Регионы

Любовник разоткровенничался о романе с женой ангарского маньяка
Россия отправляет в Крым ракеты С-400
В России предлагают отбирать детей за долги ЖКХ
Убийство ветерана спецназа в кафе попало на видео
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru