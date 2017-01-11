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Мара Багдасарян пожаловалась на условия работы
Мара Багдасарян опубликовала в социальной сети Instagram короткую видеозапись, на которой она запечатлела окружающих ее журналистов. "Вот как работать в таких условиях?" – комментирует свой ролик мажорка.
Такую же видеозапись девушка сделала и на выходе из ГБУ "Жилищник", где она исполняет постановление суда. "Минус 4 часа исправительных позади", – пишет Мара уже под следующим постом, сделанным из салона автомобиля.
Между тем в Сети появилась видеозапись второго рабочего дня гонщицы. Девушка в офисе бесцельно перекладывает листы с места на место, прикрываясь кипой бумаг от камер журналистов. При этом Багдасарян не сортирует документы по какому-либо принципу, а просто перемещает их, сообщает РЕН ТВ.
В свой первый рабочий день дочь бизнесмена Эльмара Багдасаряна отработала в окружении 4 часа. Напомним, суд приговорил девушку к выполнению исправительных работ сроком на 595 часов, а также к 24 суткам административного ареста и уплате штрафа на общую сумму свыше 170 тысяч рублей.
Также 10 января Мара Багдасарян "общалась" с начальником ГИБДД Виктором Коваленко, которого девушка ранее обвинила в своем задержании, и командиром 6-го спецбатальона ДПС Константином Васютой. По итогам беседы с сотрудниками правоохранительных органов девушка пообещала больше не устраивать гонки на дорогах столицы.
"Мое впечатление о них и о ГИБДД в целом очень сильно изменилось... Впечатление осталось очень положительным, и знаете что я поняла для себя? Что ездить по правилам гораздо интересней, чем их нарушать. Не гоняйте, ребята", – написала в Instagram Мара Багдасарян.
Отметим, что друг мажорки Мурад Балакеримов, попытавшийся помочь Маре скрыться на внедорожнике во время задержания, был лишен водительских прав до апреля 2018 года за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Стражи порядка задержали его на автомобиле Porsche в мае 2016 года. Балакеримов отказался от предложенного полицейскими медицинского освидетельствования, сообщает Life.ru.
Напомним, 23-летний Мурад Балакеримов – сын фактического владельца всей торговой зоны в ТиНАО, их семье принадлежат около 100 земельных участков, а также недвижимость на общую сумму около пяти миллиардов рублей. Мажор ранее уже попадал в поле зрения СМИ. Журналисты обратили внимание на фотографию представителя золотой молодежи в соцсетях: сын бизнесмена держит пистолет, а рядом лежат пачки денег.
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