Мара Багдасарян пожаловалась на условия работы

Гонщица Мара Багдасарян, второй день отбывающая исправительные работы, пожаловалась на тяжелые условия труда. По словам девушки, ее отвлекает большое число журналистов вокруг нее.

Мара Багдасарян опубликовала в социальной сети Instagram короткую видеозапись, на которой она запечатлела окружающих ее журналистов. "Вот как работать в таких условиях?" – комментирует свой ролик мажорка.

Вот как работать в таких условиях ? Видео опубликовано Мара (@049mara) Янв 10 2017 в 3:09 PST

Такую же видеозапись девушка сделала и на выходе из ГБУ "Жилищник", где она исполняет постановление суда. "Минус 4 часа исправительных позади", – пишет Мара уже под следующим постом, сделанным из салона автомобиля.

Это жесть Видео опубликовано Мара (@049mara) Янв 10 2017 в 3:49 PST

Между тем в Сети появилась видеозапись второго рабочего дня гонщицы. Девушка в офисе бесцельно перекладывает листы с места на место, прикрываясь кипой бумаг от камер журналистов. При этом Багдасарян не сортирует документы по какому-либо принципу, а просто перемещает их, сообщает РЕН ТВ.

В свой первый рабочий день дочь бизнесмена Эльмара Багдасаряна отработала в окружении 4 часа. Напомним, суд приговорил девушку к выполнению исправительных работ сроком на 595 часов, а также к 24 суткам административного ареста и уплате штрафа на общую сумму свыше 170 тысяч рублей.

Также 10 января Мара Багдасарян "общалась" с начальником ГИБДД Виктором Коваленко, которого девушка ранее обвинила в своем задержании, и командиром 6-го спецбатальона ДПС Константином Васютой. По итогам беседы с сотрудниками правоохранительных органов девушка пообещала больше не устраивать гонки на дорогах столицы.

"Мое впечатление о них и о ГИБДД в целом очень сильно изменилось... Впечатление осталось очень положительным, и знаете что я поняла для себя? Что ездить по правилам гораздо интересней, чем их нарушать. Не гоняйте, ребята", – написала в Instagram Мара Багдасарян.

Фото опубликовано Мара (@049mara) Янв 11 2017 в 12:59 PST

Отметим, что друг мажорки Мурад Балакеримов, попытавшийся помочь Маре скрыться на внедорожнике во время задержания, был лишен водительских прав до апреля 2018 года за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Стражи порядка задержали его на автомобиле Porsche в мае 2016 года. Балакеримов отказался от предложенного полицейскими медицинского освидетельствования, сообщает Life.ru.

Напомним, 23-летний Мурад Балакеримов – сын фактического владельца всей торговой зоны в ТиНАО, их семье принадлежат около 100 земельных участков, а также недвижимость на общую сумму около пяти миллиардов рублей. Мажор ранее уже попадал в поле зрения СМИ. Журналисты обратили внимание на фотографию представителя золотой молодежи в соцсетях: сын бизнесмена держит пистолет, а рядом лежат пачки денег.