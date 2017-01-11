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Мару Багдасарян хотят выселить из Москвы

Мара Багдасарян. Фото: vk.com/id335021442
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал скандал с гонщицей Марой Багдасарян, ставшей "популярнее сказки про "Красную Шапочку". По его словам, девушку необходимо выслать из столицы.
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"Нам показывают Мару Багдасарян. Она уже более популярная, чем сказка про "Красную Шапочку". Мара, бедная Мара", – цитирует политика Life.ru. При этом он усомнился в истинности диагноза гонщицы.

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 Мара Эльмаровна Багдасарян

Мара Эльмаровна Багдасарян Стритрейсер

"Кататься на машинах у нее здоровье есть, а выполнять принудительные работы – она, оказывается, больная. Я понимаю, в 80 лет больная. От чего она больная? От переедания, наверное", – заявил Жириновский.

Депутат предложил добавить в Уголовный кодекс России такую меру наказания, как ссылка. По его словам, фракция предложит соответствующие поправки в законодательство.

"Надо вводить новый вид наказания – ссылка, как было при царе. Вот выслать ее из Москвы лет на пять. Это будет для нее самое страшное наказание. Там ей ни мама, ни папа не помогут", – заключил политик.

Не исключено, что поведение Мары негативно скажется на деятельности ее отца. Бизнесмен Эльмар Багдасарян вскоре может войти в судебную коллегию присяжных. Он значится в списке кандидатов в присяжные заседатели Московского городского суда, Московского окружного военного суда и Третьего окружного военного суда.

Мара Багдасарян. Фото: vk.com

Однако путь предпринимателя к правосудию может преградить конфликт его дочери со стражами порядка. "Адвокаты гаишника или полицейского наверняка попросят отвод для Багдасаряна, потому что после всех этих историй с его дочерью у него может сложиться негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов, он не сможет быть объективным", – заявил юрист Юрий Гервис.

@smotrarussia

Фото опубликовано Mara 049 (@maraa049)

Эльмар Багдасарян занимается предпринимательством в сфере оптовой торговли мясом и мясопродуктами, является владельцем ООО "Нучар". Родители Мары в разводе. Бизнесмен отказался оплачивать адвоката для дочери и согласился помочь ей погасить только 15% штрафов за нарушения ПДД.

Мара Багдасарян. Фото: vk.com

Между тем стала известна личность друга Мары Багдасарян, представившегося двоюродным братом гонщицы во время ее повторного задержания. Напомним, что вместе с ним девушка пыталась скрыться на внедорожнике от стражей порядка.

Другом стритрейсерши оказался 23-летний Мурад Балакеримов – сын фактического владельца всей торговой зоны в ТиНАО между Хованским кладбищем и деревней Дудкино. В бизнес Лазара Балакеримова входят кафе, закусочные, магазины и так далее. Его семье принадлежат около 100 земельных участков, а также недвижимость на общую сумму около пяти миллиардов рублей.

Мара Багдасарян. Фото: vk.com

Как и Мара Багдасарян, Мурад Балакеримов любит красивую жизнь. Он уже попадал в поле зрения СМИ. Журналисты обратили внимание на фотографию представителя золотой молодежи в соцсетях: сын бизнесмена держит пистолет, а рядом лежат пачки денег.

Мурад Балакеримов. Фото: vk.com/id238047416

Балакеримов увлекается гонками на дорогих автомобилях. Его неоднократно видели в машине вместе с Багдасарян.

Автор: Константин Улюкаев11 января 2017, 11:22

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