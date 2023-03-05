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Милые козлятки выстроились в очередь за лакомством – кто первый добежит? (видео)

Зрители не остались равнодушными к видео с козлятами.
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На ютуб-канале Viral Hog появилось новое забавное видео с животными. В глубоком снегу под ярким ослепительным солнцем толпа маленьких козликов выстроилась в очередь. Во главе — хозяйка животных. Именно она помогает животным пробраться сквозь глубокие белоснежные сугробы.

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На фоне сугробов все четыре козлика выглядят миниатюрными крошками. Шаг за шагом они пробираются сквозь природную стихию, побеждая ее и приближаясь к цели. А впереди — любимое лакомство.

Добравшись до свежих хвойных веток, козлятки один за другим набрасываются на вкусняшку. Победитель в соревновании — большой черный козлик. Именно он стоял во главе очереди, ему же первому досталось право укусить ветку.

Зрители видео оказались в полном восторге от милых кадров. Тысяча зрителей поставила "лайк", чтобы показать, как понравилось милое видео с животными. Кто-то даже придумал свою историю к забавному ролику.

"Босс: ты опоздал! Тем временем я: часами пробирался сквозь неочищенную дорогу", — написал неизвестный пользователь.

"В очереди: а можно побыстрее, я опаздываю!" — пошутила подписчица канала

"Шикарные козочки!", "Забрать бы себе", — пишут зрители милого видео.

Фото: Konstantin Mikhailov/ Russian Look/ www.globallookpress.com/
Автор: 5 марта 2023, 04:15 Источник: YouTube канал "Viral Hog" ✓ Надежный источник
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