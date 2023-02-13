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Путь к властителю неба: гора Торатау

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Екатерина Ежова

Екатерина Ежова

 Журналист по призванию и путешественник по духу. Окончила "Международный инновационный университет" с отличием. Люблю свое ремесло и своих читателей.

Осколок каменного сердца и дно древнего моря – священная гора Торатау открывает новые горизонты.

В Ишимбайском районе Башкирии, близ Стерлитамака, есть уникальный геологический объект — шихан Торатау. Эта гора-одиночка расположена на территории одноименного геопарка, а появилась около 285 млн лет назад, когда на месте Южного Урала было Пермское море с ежами, моллюсками и трилобитами.

Дорога к горе Торатау. Фото: Екатерина Ежова

Название Торатау переводится как "крепость", а по факту гора — остаток рифового массива с огромной и не до конца разгаданной историей. В далеком прошлом тюркские народы проводили на возвышенности обряды, в том числе погребального характера. Люди верили, что на вершине обитает божество, властитель неба Кук Тарахэ.

Арт-объект с названием горы. Фото: Екатерина Ежова

Торатау превосходит по значимости другие стерлитамакские шиханы, да и выше всех остальных — 406 метров над уровнем моря. В Башкирии с ней соседствуют гора-сердце Юрактау и гора-птица Куштау. Также до середины 20 века существовала царь-гора Шахтау, но ее уничтожили в промышленных целях.

Вид со склона горы Торатау на шиханы Куштау и Юрактау. Фото: Екатерина Ежова

Четыре башкирских шихана окутаны легендами. Согласно одной из них, сын древнего правителя Ашак тщетно пытался покорить красавицу Агидель, а затем убил возлюбленного девушки и похитил ее. Когда Агидель вырвалась, душегуб метнулся вслед, но беглянка превратилась в быструю реку и не оставила ему шанса. От досады Ашак бросил свое каменное сердце, и разлетелось оно на осколки, ставшие горами Торатау, Шахтау, Куштау и Юрактау.

Информационная табличка. Фото: Екатерина Ежова

На склонах Торатау произрастают редкие ценные растения и водятся краснокнижные животные, поэтому особенно впечатляюще геопарк выглядит летом. Однако и зимой от любителей гор нет отбоя. Туристические группы приезжают из разных уголков России, а местные приходят сюда зарядиться энергией родной земли.

Люди у горы Торатау. Фото: Екатерина Ежова

Чтобы отдыхающие могли без вреда для природы побывать на вершине Торатау, летом 2022 года построили большую железную лестницу с шипами. Теперь подниматься к властителю неба легко и безопасно. С этим справляются даже пенсионеры и дети без серьезной физической подготовки.

Лестница на гору Торатау. Фото: Екатерина Ежова

Гулять по дну древнего моря без впечатлений не выйдет. Кругом настоящие богатства геологии — окаменелости. На горе Торатау находят известняки с водорослями, кораллами и прочими ископаемыми органическими останками.

Окаменелости Торатау. Фото: Екатерина Ежова

Задач на высоте несколько: полюбоваться уральскими просторами, загадать желание и сделать фото, а увеселительная программа ждет внизу. Стать участником традиционных народных гуляний, продегустировать бортевой мед с пасеки, покататься на лошадях или полетать на параплане — каждый выбирает для себя.

Параплан у горы Торатау. Фото: Екатерина Ежова

Рядом с горой функционирует визит-центр, где помимо кафе и периодических мастер-классов можно оценить выставочные объекты. Среди них — редкие геологические образцы с Торатау и национальные элементы культуры Башкирии. Экспозиция в визит-центре геопарка Торатау. Фото: Екатерина Ежова

Добраться до подножия горы проще всего на личном авто или в составе экскурсионной группы. Прямые рейсы общественного транспорта до шихана пока не запустили. Любители ходить пешком доезжают от автовокзала Стерлитамака к деревне Урман-Бишкадак, а затем шагают до Торатау пять километров. Каким бы ни был путь к властителю неба Кук Тарахэ, это настоящее приключение.Беседка с символикой башкирского национального инструмента курая.Фото: Екатерина Ежова
13 февраля 2023, 15:48
Гора Торатау. Фото: Екатерина Ежова
Дни.ру✓ Надежный источник

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