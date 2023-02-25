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Суббота 25 февраля

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Умный какаду добывает еду с помощью инструментов: видео

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Какаду решил проблему в миг.

Среди животных нередко встречаются умнейшие особи, но это не перестает удивлять людей. Например, недавно зоологов поразил какаду, который добыл еду с помощью инструментов. Для того, чтобы понять, насколько птица способно мыслить, был проведен необычный эксперимент.

В короб с прозрачной мембраной поместили кешью. Чтобы достать корм, попугаю пришлось пробить мембрану острой палкой и пластиковой трубкой. Какаду понадобилась всего несколько десятков секунд, чтобы добыть орех. Видео с экспериментом появилось в Сети.

25 февраля 2023, 02:41
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
YouTube / Science News✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Животные поразили ездой на самокате

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