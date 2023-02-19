Очень тактильный попугай не отпускает "маму" ни на минуту (видео)

Попугай Манго любит все делать вместе.

Однажды на балкон девушки по имени Марта залетела птица. Поначалу ей было страшно находится с ним рядом. Неизвестное существо металось из угла в угол, хаотично махало крыльями и пищало. Однако вылетать обратно птичка наотрез отказалась. Марта даже позвонила маме — как же быть с маленьким существом.

Уже через несколько часов Марта привыкла к своему новому другу. Он забрался ей на шею и так провел остаток вечера. На следующий день они отправились в ветеринарную клинику, чтобы выяснить — кто же эта птица? Оказалось, что у красно-зеленого попугая нет никакой метки, а значит нельзя определить его хозяев. И поскольку поиск по соседям тоже не дал результатов, маленький Манго, как его назвала Марта, остался с ней.

Маленький питомец оказался очень тактильным. Он проводит свои дни сидя на плече, шее или голове своей "мамы". Он любит принимать с ней ванну, собираться по утрам, готовить на кухне.

Иногда Марта берет Манго с собой на прогулку в специальном рюкзаке. Там ему комфортно и безопасно. Замечательный попугай! Марта считает его своим маленьким лучшим другом и счастлива, что однажды он залетел к ней в квартиру.