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Пятница 27 октября

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Бывший муж Шакиры резко провалился в яму под крики толпы (видео)

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Знаменитый футболист Жерар Пике попал в неловкую ситуацию, которая могла стоить ему жизни.

В Сети распространились шокирующие кадры со знаменитым спортсменом. Бывший муж певицы Шакиры упал с высоты сцены на глазах у поклонников. Как сообщает URA.RU, герой видео Жерар Пике отвлекся на телефон, когда шел раздавать автографы фанатам. Звездный мужчина резко провалился в яму под крики толпы.

К счастью, все обошлось — испанский мачо сумел подняться и продолжил радовать публику. Запись, на которой экс-супруг певицы Шакиры падает, вызвала шумиху на разных интернет-площадках.

Напомним, Жерар Пике и певица Шакира были вместе с 2010 года, их разрыв случился в 2022-м. Расставанию послужил скандал на почве измены.

26 октября 2023, 08:02
Фото: Jeremy Smith/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Marca✓ Надежный источник

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