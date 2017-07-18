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Среда 19 августа

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Звезды Голливуда

Фото: pixabay.com

Колыбелью американского кинематографа является Голливуд. В 1910-м году в этом районе Лос-Анджелеса прошли первые съемки, а уже через десять лет здесь появились студии.

Сегодня киноиндустрия США является крупнейшей. Голливуд производит и поставляет картины, которые зарабатывают миллионы долларов в прокате. Зрители со всего мира предпочитают американское кино национальному.

Именно в Голливуде зародился культ звезды. Анджелина Джоли, Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Джонни Депп, Дженнифер Энистон и другие актеры и актрисы восхищают и удивляют своим талантом.

Поклонников особенно интересует личная жизнь знаменитостей – то, как они ведут вне кино. Подробности скандалов, свадеб, разводов и судов с участием голливудских звезд вы можете прочитать в специальном сюжете "Дни.ру".

Голливудской актрисе и режиссеру Холли Берри поступило предложение руки и сердца

Голливудской актрисе и режиссеру Холли Берри поступило предложение руки и сердца
Актриса и режиссер еще не сказала "да" своему избраннику Голливудской актрисе и режиссеру Холли Берри (58 лет) поступило предложение руки и сердца избранника Вана Ханта (55 лет).

Не Питт и не два первых мужа: самых главных мужчин Джоли выдала Бондарчук

Не Питт и не два первых мужа: самых главных мужчин Джоли выдала Бондарчук
Недавняя публикация Светланы Бондарчук в ее Telegram-канале пролила свет на, казалось бы, хорошо изученное лицо Анджелины Джоли. В то время как мир привык видеть в ней воплощение независимости и силы, Бондарчук, подобно древнему мудрецу, указывает на неочевидную истину: именно мужчины формировали характер этой звезды. Сегодня, когда одной из самых известных актрис современности, Анджелине Джоли, исполняется 50 лет, мы вспоминаем ее как роковую женщину, филантропа и талантливую исполнительницу.

Новый рекорд Леди Гаги зафиксировали в Книге рекордов Гиннеса

Новый рекорд Леди Гаги зафиксировали в Книге рекордов Гиннеса
Певица Леди Гага (Стефани Джерманотта) объединила на концерте в Бразилии (Рио-де-Жанейро) рекордное количество людей, которое когда-либо собирали женщины музыкального шоу-бизнеса. Подтверждение зафиксировано на сайте Книги рекордов Гиннеса. Сообщается, что певица дала бесплатный концерт 3 мая 2025-го на пляже Копакабана и собрала 2,5 миллиона человек.

Россия потеряла Панина*: актер "спился на помойке", дочь плакала, народ кричал

Россия потеряла Панина*: актер "спился на помойке", дочь плакала, народ кричал
Стало известно, как сложилась судьба артиста Панина* за границей. Дочь актера перенесла эмоциональный надрыв. С одной стороны, Россия потеряла Алексея Панина* еще три или даже четыре года назад.

Пират, бунтарь, творец: 61-летие легендарного Джонни Деппа

Пират, бунтарь, творец: 61-летие легендарного Джонни Деппа
9 июня 2024-го мир отмечает день рождения одного из самых ярких и противоречивых актеров современности. Кумир миллионов и объект яростной критики, гениальный артист и заложник эксцентричного образа, любитель эпатажа и борец за справедливость: все это – он! Именно эта двойственность, эта постоянная игра на контрастах и делает Джонни таким притягательным в 61 год. Депп, с одной стороны, это воплощение бунтарства и нонконформизма.

Даст фору молодым: главный секрет красоты 51-летней Хайди Клум

Даст фору молодым: главный секрет красоты 51-летней Хайди Клум
1 июня 2024 года голливудская звезда, модель, актриса, а также секс-символ зарубежного шоу-бизнеса и просто красивая женщина отмечает день рождения. В этот светлый и добрый праздник сложно признать сразу, что артистке Хайди Клум, которая озвучила множество персонажей кино и мультфильмов, а также снялась в фильмах "Английский цирюльник" (2001), "Заколдованная Элла" (2004), "Дьявол носит Prada" (2006) и многих других киноработах, уже 51 год. Время – понятие относительное, как относительное и все то, что мы предаем оценке: будь это собственное отражение в зеркале или незнакомец в лифте, галантно поправивший галстук или прядь волос.

Ясный свет Тины Тернер: певица оставила завещание каждому человеку

Ясный свет Тины Тернер: певица оставила завещание каждому человеку
Ровно год назад нас покинула известная певица, актриса, автор песен и танцовщица, чье имя прогремело не только в Голливуде, но и далеко за его пределами, в том числе в России. В первую очередь Тина Тернер была буддисткой, а уже потом мировой знаменитостью, потому что вера и духовный рост давали ей силы для плодотворного творчества и блага живых существ. Звезда родилась 26 ноября 1939-го, а ушла 24 мая 2023 года.

Звезда фильма "Крепкий орешек" ушла из жизни внезапно

Звезда фильма "Крепкий орешек" ушла из жизни внезапно
Благодаря СМИ стало известно о том, что звезда знаменитого американского боевика "Крепкий орешек", созданного по мотивам детективного романа Родерика Торпа "Ничто не вечно", ушла из жизни совсем неожиданно. Актриса Дженни Эппер, снявшаяся в фильме "Крепкий орешек", ушла навсегда в возрасте 83 лет.

Был уборщик, а стал звездой: легендарный Бон Джови выдал секрет успеха

Был уборщик, а стал звездой: легендарный Бон Джови выдал секрет успеха
Исполнитель культового хита It’s My Life Бон Джови на протяжении десятилетий собирает залы восторженных фанатов. Но к славе он поднимался с самых низов. В эксклюзивном интервью артист рассекретил метод, который позволил ему стать звездой мирового уровня. Сегодня он артист с большой буквы, а в юности был простым американским парнем, которого воспитывали небогатые родители.

Больше чем Золушка: как и почему Грейс Келли осуществила свои мечты

Больше чем Золушка: как и почему Грейс Келли осуществила свои мечты
Икона стиля, образец женственности и изящества – она стала прекрасной женой и матерью, а также желанной принцессой для своего народа. Став женой принца Ренье, Грейс Келли получила 142 новых титула, и не запятнала при этом самое главное – чистую душу, полную благородства. О судьбе голливудской красавицы, удивительной актрисы и княгини Монако написано немало.

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