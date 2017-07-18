Звезды Голливуда

Колыбелью американского кинематографа является Голливуд. В 1910-м году в этом районе Лос-Анджелеса прошли первые съемки, а уже через десять лет здесь появились студии.

Сегодня киноиндустрия США является крупнейшей. Голливуд производит и поставляет картины, которые зарабатывают миллионы долларов в прокате. Зрители со всего мира предпочитают американское кино национальному.

Именно в Голливуде зародился культ звезды. Анджелина Джоли, Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Джонни Депп, Дженнифер Энистон и другие актеры и актрисы восхищают и удивляют своим талантом.

Поклонников особенно интересует личная жизнь знаменитостей – то, как они ведут вне кино. Подробности скандалов, свадеб, разводов и судов с участием голливудских звезд вы можете прочитать в специальном сюжете "Дни.ру".