Покрывала любовниц: пережившая измену Шакира избила мать футболиста Пике

Колумбийская звезда певица, автор песен и продюсер Шакира прославилась на весь мир, исполнив официальный гимн Чемпионата мира по футболу 2010 года – Waka Waka (This Time for Africa). В съемках клипа принял участие будущий обладатель кубка мира Жерар Пике.
Между защитником национальной сборной Испании и футбольного клуба "Барселона" сразу же сложились романтические отношения. Злые языки поговаривают, что именно ради спортсмена в 2010 году Шакира бросила свое возлюбленного, аргентинского адвоката Антонио де ла Руа. Пара встречалась около десяти лет.
Однако летом прошлого года распались и отношения с футболистом. Даже наличие двух общих детей не спасло Шакиру и Жерара Пике от громкого развода, при том, что официально они женаты не были. Все дело в том, что певица уличила отца своих сыновей в измене.
Как оказалось, испанский футболист изменял певице на регулярной основе, а его мать покрывала любовниц. Монсеррат Бернабеу позволяла сыну развлекаться с девицами в своем доме, пока Шакира с детьми жила по соседству.
Даже сейчас звезда не простила свекровь. Периодически испанская пресса сообщает о стычках между нами. К примеру, недавно исполнительница поставила к окну с видом на дом свекрови чучело ведьмы. А их последнее встреча обернулась дракой.