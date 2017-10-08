История любви Шакиры и Пике

Громом среди ясного неба для тех, кто следит за личной жизнью певицы Шакиры и футболиста Жерара Пике, прозвучали новости о расставании звездной пары. Многие по началу отказывались верить в это. И действительно, со всех сторон поступает разная информация. Пока некие источники, близкие к паре, сыпят подробностями семейного конфликта, агент певицы опровергает информацию. Тем не менее, повод для тревоги у обеспокоенной общественности есть – Шакиру и Пике видели вместе на публичном мероприятии больше трех месяцев назад.
Как бы ни сложилась судьба Шакиры и Пике, поклонники отмечают, что они прекрасная пара. Убедиться в этом можно просто взглянув на их совместные фотографии.
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