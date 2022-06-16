Грозная толпа фанатиков ринулась сражаться за Донбасс: видео

Футбольные фанаты из Москвы и Санкт-Петербурга решили не сидеть сложа руки.

Как сообщил URA.RU источник из околофутбольных кругов столицы, часть спортивных фанатов еще в мае ринулась сражаться за Донбасс. Другая часть тренируется в Подмосковье, чтобы со временем присоединиться к своим соратникам и защитить жителей Донбасса.

Мужчины объединились в грозную толпу и поехали на Украину добровольцами. Там кто-то из футбольных фанатиков попал в уже существующие подразделения, кто-то вошел в состав разведроты "Череп и кости", возглавляемой известным в фанатской среде ополченцем ДНР с позывным Испанец. По неподтвержденным данным, именно этот человек призвал фанатов от разных футбольных клубов объединиться и поддержать спецоперацию, чтобы помочь родине.