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Спецоперация на Украине
Российские силы взяли под контроль села Видродження и Медная Руда в Донбассе

Российские силы взяли под контроль села Видродження и Медная Руда в Донбассе

На Бахмутском направлении продолжается продвижение российских сил, несмотря на праздничные дни: пока другие отдыхают, бойцы "ЧВК Вагнера" работают.
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Об этом на своем телеграм-канале Сolonelcassad написал военный эксперт Борис Рожин. Российские силы в ожесточенном бою взяли под контроль еще два населенных пункта на Бахмутском направлении — поселки Видродження и Медная Руда.

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"Видроження и Медная Руда под нашим контролем. За Роты продолжаются бои. ВСУ пытаются зацепиться за поселок и линия фронта двигается в самом поселке. Основные бои на этом направлении ведет ЧВК "Вагнер".

Тем временем к югу от этого места — в районе Новолуганского и Углегорской ТЭС — обстановка остается без изменений. Однако интенсивность наступления российских сил заставляет надеяться, что скоро и данная зона будет зачищена от вражеских войск.

Также бои идут рядом с н. п. Покровское. Линия фронта пролегает там после недавнего прорыва укрепрайона ВСУ у Пилипчатино.

Путь в этом направлении союзным войскам открыла победа в Попасной, бои за которые велись на протяжении примерно двух месяцев. После того, как город был взят, защитники Донбасса смогли увеличить интенсивность наступления сразу по нескольким направлениям в сторону Бахмута. Город стал важнейшим рубежом в победе над украинскими силами в этом регионе Украины.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 июня 2022, 17:11 Источник: Телеграм ✓ Надежный источник

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