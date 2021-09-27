Спецоперация России на Украине

Ранним утром 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной операции в Донбассе. Ранее Донецкая и Луганская народные республики обратились к нашей стране за помощью в прекращении непрекращающихся обстрелов их территорий с украинской стороны.

"Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий", – подчеркнул президент.

Напомним, кризис в Донбассе начался в 2014 году, когда после государственного переворота в Киеве к власти на Украине начали приходить радикально настроенные украинские националисты. Страна взяла курс на притеснение русского языка и русского населения.

Недовольные таким подходом люди вышли на улице на востоке Украины. Новые власти бросили на подавление несогласных армию. Начался гражданский конфликт, который тлел на протяжении восьми лет.