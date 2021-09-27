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Среда 19 августа

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Спецоперация России на Украине

Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Ранним утром 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной операции в Донбассе. Ранее Донецкая и Луганская народные республики обратились к нашей стране за помощью в прекращении непрекращающихся обстрелов их территорий с украинской стороны.

"Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий", – подчеркнул президент.

Напомним, кризис в Донбассе начался в 2014 году, когда после государственного переворота в Киеве к власти на Украине начали приходить радикально настроенные украинские националисты. Страна взяла курс на притеснение русского языка и русского населения.

Недовольные таким подходом люди вышли на улице на востоке Украины. Новые власти бросили на подавление несогласных армию. Начался гражданский конфликт, который тлел на протяжении восьми лет.

Видео последствий взрыва на складе "Донтехснаб" в Донецке

Видео последствий взрыва на складе "Донтехснаб" в Донецке
Украинские боевики обстреляли склад запчастей для сельскохозтехники в центре Донецка. Стоит отметить, что, несмотря работу сотрудников МЧС, обломки стен хранилища продолжают дымиться.

Последствия удара ВСУ по колонии с пленными в ДНР сняли на видео

Последствия удара ВСУ по колонии с пленными в ДНР сняли на видео
Трагедия унесла жизни более полусотни пленных военных. В Минобороны РФ рассказали, что ВСУ нанесли удар по колонии в Еленовке, что находится на территории Донецкой Народной Республике.

Аналитики рассказали о причинах переброски ВСУ на оборону Бахмута

Аналитики рассказали о причинах переброски ВСУ на оборону Бахмута
Киев отводит соединения от Северска, чтобы максимально укрепить оборону на бахмутском направлении. Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный, находящийся в зоне проведения российской спецоперации, сообщил, что ВСУ начали переброску подразделений из Северска на бахмутское направление.

Социолог Зубец: Отряды казаков в расширенном формате смогут принести больше пользы на фронте

Социолог Зубец: Отряды казаков в расширенном формате смогут принести больше пользы на фронте
Реестровые казаки нужны на фронте в Донбассе, но как вспомогательные части для помощи российским подразделениям. Об этом рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец. На днях атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда заявил, что всего в России 165 тысяч казаков, которые состоят на госслужбе и имеют военную подготовку.

Российские войска нанесли ощутимый урон иностранным наемникам под Лисичанском – политолог Мухин

Российские войска нанесли ощутимый урон иностранным наемникам под Лисичанском – политолог Мухин
Российские войска неумолимо идут по следу боевиков, отметил эксперт. В своем телеграм-канале политолог Алексей Мухин пишет, что союзные войска России и Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛДНР) нанесли ощутимый урон иностранным наемникам под Лисичанском во время спецоперации на Украине.

Удары РСЗО "Смерч" по позициям ВСУ сняли на видео

Удары РСЗО "Смерч" по позициям ВСУ сняли на видео
Российские РСЗО "Смерч" уничтожили позиции ВСУ на расстоянии нескольких десятков километров. Армия России продолжает успешное выполнение поставленных перед ней задач в рамках специальной военной операции на Украине.

Били по городу: брошенные позиции ВСУ сняли на видео

Били по городу: брошенные позиции ВСУ сняли на видео
ВСУ использовали огневые точки для артиллерийских обстрелов Северодонецка. В ходе специальной военной операции Армии России и Народной милиции ЛНР удалось освободить Луганскую народную республику от полчищ националистов, контролируемых преступным киевским режимом.

Песков рассказал о контактах Путина и Байдена после начала спецоперации

Песков рассказал о контактах Путина и Байдена после начала спецоперации
Дмитрий Песков отметил, что после начала спецоперации России на Украине прямые контакты между Владимиром Путиным и Джо Байденом свелись на нет. Еще до начала специальной военной операции по защите мирного населения независимых Донецкой и Луганской народных республик российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден активно контактировали по вопросу обмена гарантиями безопасности.

Комбриг Джафар об операции в Тошковке: ВСУ использовали резервистов как расходник

Комбриг Джафар об операции в Тошковке: ВСУ использовали резервистов как расходник
Украинские военные, пытаясь затормозить продвижение союзных войск на линии Новотошковка – Тошковка – Горское, использовали резервистов в качестве "живых минных полей". Об этом рассказал офицер 4-й бригады Народной милиции ЛНР с позывным Джафар. Подразделение Джафара сыграло ключевую роль в развитии наступления на указанном рубеже.

Алексей Селиванов: ВСУ готовятся к ключевой битве за Донбасс под Бахмутом

Алексей Селиванов: ВСУ готовятся к ключевой битве за Донбасс под Бахмутом
Объединенные русские силы продолжают продвижение в западном направлении в сторону центра украинской военной логистики – города Бахмут. Противник укрепляет свои позиции и подтягивает все доступные резервы с целью остановить наступление освободителей. ВСУ на этом участке удерживают оборонительные позиции.

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