Националисты покидают "Азовсталь": видео Минобороны

В телеграм-канале "РИА Новости" появилось новое видео от Министерства обороны РФ, на котором запечатлен момент выхода националистов с территории "Азовстали". Пленные украинские боевики выходят группами и идут по дороге колонной, а затем подходят к месту досмотра, где у них спокойно и корректно проверяют документы, осматривают вещи. Некоторые мужчины идут довольно бодро, кто-то ранен и идет с помощью костылей.
Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на главу ДНР Дениса Пушилина, территорию завода уже покинуло более половины находящихся там боевиков. Только за последние сутки вышло 785 человек. Все вышедшие сдаются в плен.