Националисты покидают "Азовсталь": видео Минобороны

Кто заменит Галкина на шоу "Лучше всех" Отмена "Новой волны" Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

Опасны для проживания: в России могут начать массово сносить дачи
Объявлено о лишении Аллы Пугачевой российского гражданства
"Уходит": Неизлечимо больному сыну Орбакайте осталось 2-3 месяца
"Отлично торчат соски": Красотку из "Уральских пельменей" удовлетворили здоровенным прибором
партнеры
Суббота
4 июня
Лента новостей
13:35
Один глаз на нас, другой в Арзамас: Очумевший Маликов вывел в свет изуродованную жену
13:19
"Очень плохой сценарий": Володин оценил новые санкции против России
12:30
"Переборщила с ботоксом": Лицо Подольской после операции стало "пластилиновым"
12:17
"Лиза страдает": Боярская оставила мужа ради лучшей жизни
11:42
Собянин подвел итоги конкурса на лучшее оформление фасадов "Витрины Победы"
11:28
"Сумасшедший": Петросян бросил жену и сбагрил в глухомань куда подальше
10:45
Набросился как коршун: Озверевший Аверин облупил прохожего на людях
09:57
"Просто умер": Скачущий по сцене плюгавый сын Королевой наделал в штаны
09:21
"Любовь и не только!": Николаев застукал жену с соседом во время близости
08:34
"Копия мама": сбежавшая за границу Литвинова предъявила взрослую дочь
06:09
Премиум-класс выходит за пределы ЦАО
04:25
"Потеряла все, чем дорожила": трагедии преследовали звезду "Битвы экстрасенсов" до самой смерти
02:13
Маткапитал не успевает за ценами на жилье
00:07
Василисков день: народные приметы и традиции 4 июня
22:08
"Мы собрались": Михеева ответила на вопрос о возвращении "Вечернего Урганта" в эфир
22:07
"Отпустил": покинутый невестой Шепелев не находит себе места
21:52
Прохожий украл у москвича две сумки с вещами
21:34
Выслуживающаяся перед Западом Нетребко сделала заявление о концертах в России
21:29
Букингемский дворец сообщил о внезапной пропаже Елизаветы II
20:55
Гороскоп на неделю с 6 по 12 июня 2022 года
20:42
"Чуть не оторвал голову!": ведущего "Дома-2" госпитализировали после жесткой схватки с Меньщиковым
19:44
Телеведущий и журналист Соловьев назвал Героя России Боташева истинным патриотом страны
19:40
Вот так новость: режиссер Кончаловский женился на старости лет втайне ото всех
19:26
Собянин подписал соглашение о сотрудничестве с Луганском
18:07
Указали на место: хлопнувшие дверью принц Гарри и Меган Маркл лишились былой знати
18:02
Вышедший в свет Малахов поразил своим видом на фоне слухов о раке
17:23
"Он уже тогда любил другую": Долина проболталась о тайных чувствах Киркорова
17:05
Разбитая раком Заворотнюк исходит слюной на известного актера
16:59
Иллюзорное стеснение: почему мы боимся говорить на английском и как с этим справиться
16:43
"Суд вправе удовлетворить": адвокат оценил шансы Ефремова на досрочное освобождение
16:28
Тяжелобольной Алибасов наживает новые проблемы из-за женитьбы на своей сиделке
15:45
"Совершенно безумная дама": что известно о новой пассии безутешного вдовца Шаляпина
15:35
Караул! Прилучный чуть не лишился жизни прямо на глазах новой пассии
15:24
"Заплатят за все!": Разлучница Макеева угодила в опасную западню мстительной жены Малькова
14:49
Фермеры Подмосковья получат гранты на развитие агротуризма
14:25
"Орали как потерпевшие!": Забавляющийся с голым мужиком и плетками Цискаридзе показал большую дыру
14:21
"Задушит кого угодно": Вышвырнутая в утиль брошенка Муцениеце дошла до ручки
13:53
Приобщила пьяницу Ташкова к церкви, а тот ушел к Кореневой: что стало с актрисой Скороходовой
13:34
"Она любит и ее любят!": Раскрыт главный роман Алины Кабаевой
13:31
"Охреневшая!": Гребущая деньги лопатой Собчак плюнула в нищих россиян
13:28
19 бригад скорой помощи работают на месте пожара в бизнес-центре на западе Москвы
13:16
"Категорически нельзя": Почему ароматная клубника может угробить здоровье
12:52
Сочная грудь и гладкая попка: развратница Барановская разделась догола
12:48
Собянин распорядился принять все необходимые меры для ликвидации пожара в бизнес-центре Москвы
12:18
Вот так сюрприз! Ублажающей жадного Манукяна звезде привалила квартира за 123 миллиона
12:16
"Прежде всего дает роли себе": пронырливого Хабенского сдали с потрохами
11:58
В Москве стартовал проект "Наш двор – Добрые соседи"
11:36
Больно смотреть: беременность приковала MARUV к инвалидной коляске
11:33
"Он ушел во цвете лет": Горькая утрата Агутина в больнице ударила по России
11:03
Пришибло насмерть: Футбольные ворота рухнули на ребенка в Сибири
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Три четверти студий продаются с отделкой
Мать била, муж изменял и бросил, а сын умер в 34 года: как живет звезда "Дальнобойщиков" Егорова
Минстрой предложил попровки в ЕГРН для защиты покупателей жилья
Собянин и Патрушев посетили фестиваль "Рыбная неделя" в Москве
"Виновна": Бывшая жена Деппа прокомментировала свой провал в суде
"Поддержала Кержакова": Тюльпанов влез в грязные разборки с известным блогером
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Националисты покидают "Азовсталь": видео Минобороны

В плен сдаются как боеспособные, так и раненые сторонники ВСУ.

Продолжение: В МИД России назвали условие для возобновления переговоров с Украиной
прочитано 1220 раз

В телеграм-канале "РИА Новости" появилось новое видео от Министерства обороны РФ, на котором запечатлен момент выхода националистов с территории "Азовстали". Пленные украинские боевики выходят группами и идут по дороге колонной, а затем подходят к месту досмотра, где у них спокойно и корректно проверяют документы, осматривают вещи. Некоторые мужчины идут довольно бодро, кто-то ранен и идет с помощью костылей.

ПО ТЕМЕ

Побывавший на Украине британец заявил об обмане мирового масштаба: видео

"Все давно закончилось бы": Володин назвал причины продолжения спецоперации на Украине

 Спецоперация России на Украине

Сюжеты Спецоперация России на Украине

Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на главу ДНР Дениса Пушилина, территорию завода уже покинуло более половины находящихся там боевиков. Только за последние сутки вышло 785 человек. Все вышедшие сдаются в плен.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 мая 2022, 13:06 Источник: Телеграм, "РИА Новости" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Хаматова, Пугачева, Виторган: кто спешно покинул Россию на фоне спецоперации на Украине

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Он ушел во цвете лет": Горькая утрата Агутина в больнице ударила по России

Нелепая трагедия
Шоу-бизнес

"Сумасшедший": Петросян бросил жену и сбагрил в глухомань куда подальше

Юморист весело провел время
Шоу-бизнес

Сочная грудь и гладкая попка: развратница Барановская разделась догола

Ведущая сияет красотой
Шоу-бизнес

"Злосчастный рак": перекошенный Малахов довел людей до исступления

Ведущий изменился

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 6 по 12 июня 2022 года
Гороскоп на неделю с 23 по 29 мая 2022 года
Гороскоп на неделю с 16 по 22 мая 2022 года
Гороскоп на неделю с 9 по 15 мая 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализирован 2281 человек
В Москве начали оформлять компенсации за ковидные штрафы
Володин сообщил об отмене атиковидных ограничений в Госдуме
Нагадил и ушел: как коронавирус изуродовал российских звезд

Спорт

Как же так? Ягудин и Тотьмянина сбежали из страны вслед за Пугачевой
Стало известно об уходе Дзюбы после онанизма
Доказала, что не скромница: горячая Медведева оголила наливную грудь
Умерла вдова Льва Яшина

Регионы

Фермеры Подмосковья получат гранты на развитие агротуризма
Пришибло насмерть: Футбольные ворота рухнули на ребенка в Сибири
Устроивший стрельбу в одинцовском подъезде стал фигурантом уголовного дела
В Волгоградской области при падении с балкона общежития пострадала школьница
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+