Получив ранение, мужчина быстро сдался в плен, после чего дал интервью российским журналистам. В видео, опубликованном RT, британец рассказал об обмане мирового масштаба.
"Я чувствую, что меня чудовищно обманывали," – грустно заявил британец.
Мужчина объяснил, что обман происходил не только на Украине, он начался еще в Великобритании. Западные СМИ ведут себя очень манипулятивно, рассказывая многочисленные истории об иностранцах, которые едут помогать Украине. Весь их посыл сводится к тому, чтобы наемники поехали на ближе к передовой. Там же людям не предоставляют достаточно информации да и то, что предоставляют, зачастую оказывается абсолютной ложью.